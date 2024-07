El PP reclama a la Diputación de Jaén el "inexcusable" arreglo de la vía agrícola JV-6002 en Santisteban del Puerto

JAÉN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha reclamado a esta administración el "inexcusable" arreglo de la JV-6002, "una de las vías agrícolas más importantes y transitadas" de Santisteban del Puerto, que presenta "un firme ondulatorio muy peligroso".

Una petición que ha trasladado el alcalde del municipio, Javier López, y que ha encontrado el "silencio" de la citada institución, según ha informado este lunes en una nota.

Por ello, tras "agotar los cauces habituales y haber enviado cartas desde el Consistorio por esta razón desde hace años", se ha propuesto remitir una misiva semanalmente dirigida al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, así como otras acciones hasta lograr esta actuación.

"Es una vergüenza que no se dé solución a una solicitud que, no solo es justa, sino que es muy necesaria y hace tiempo que se debería haber acometido. Los vecinos de Santisteban del Puerto no merecen este trato, cualquiera de los carriles de competencia municipal que llegan a la carretera están mucho mejor, con mejor firme y más transitables que esta carretera de la Diputación", ha dicho, por su parte el diputado provincial Nicolás Grimaldos.

El alcalde ha explicado que, desde la JV-6002, se accede a la mayoría de las explotaciones de la localidad, de manera que se podría decir "que es el instrumento público más importante al servicio de la riqueza municipal.

Ha añadido que mandó una misiva en diciembre al diputado del ramo y otra en enero por el mismo motivo al presidente de la Administración provincial. Hace una semana volvió a mandar otra carta, que reenviará en semanas sucesivas.

López ha señalado que "la intensidad de uso junto con los años que ya lleva en servicio han llevado a que esté próximo el fin de su vida útil, sobre todo en los primeros kilómetros donde la vía presenta diversas deficiencias, como estrechamientos, roturas de asfalto o falta de cunetas".

"El mayor problema, sin duda, son las ondulaciones del firme que cuando van los tractores cargados botan mucho, rompe remolques y es muy peligroso para los usuarios, que incluso nos han transmitido patologías de espalda achacadas a su uso habitual", ha subrayado.

Esto "está generando preocupación y descontento" entre los agricultores, que ven cómo los caminos secundarios que entroncan con la carretera se están arreglando y, sin embargo, la vía que da acceso a ellos está en un estado "lamentable". Por ello, el pasado reciente el propio Ayuntamiento ha tratado de mantenerla "con parcheos, limpieza de cunetas y reconstrucción" de estas, "pese a no ser su competencia".

También ha insistido en la necesidad de una rotonda en el cruce, ya que después de mucho tiempo solicitándola, "pusieron un espejo que no soluciona para nada los problemas de visibilidad" y que han llevado a registrar "más de un susto y accidentes" en el lugar.

MÁS FONDOS

De su lado, el portavoz del PP en la Diputación, Luis Mariano Camacho, ha recordado que su grupo "ha pedido insistentemente" más fondos a carreteras "porque la partida actual es, a la vista del estado de muchas, "claramente insuficiente".

En este punto, ha aludido a "13 millones de euros presupuestados en 2024 y, de estos, apenas 4,7 destinados al mantenimiento y conservación de casi 1.600 kilómetros de vías". ""No es ni el 1,4 por ciento del presupuesto de Diputación", ha apostillado.

Ha criticado, además, que, "año tras año, ni siquiera se invierte todo", sino que se quedan obras sin ejecutar generando remanente. "Dinero que debería ir para carreteras y que, posteriormente, se destina a lo que decida porque sí el señor Reyes", ha concluido Camacho.