El PP reclama al Gobierno en el Senado "inversión concreta" en los PGE de 2020 para la estación intermodal de Jaén

Publicado 12/01/2020 18:11:23 CET

JAÉN, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Jaén, Javier Márquez, ha reclamado por escrito al Gobierno de España saber la "inversión concreta" que habrá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020 para la estación intermodal de Jaén o, en caso de que vaya a cambiar de emplazamiento, saber dónde iría ubicada y los plazos de ejecución, pues "esta ciudad requiere de esta infraestructura para mejorar el servicio que se presta a los jiennenses".

Márquez recuerda en un comunicado que el 12 de marzo del año 2011 el entonces ministro de Fomento, José Blanco, mano derecha del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), "venía a Jaén a presentar lo que decía el PSOE que era la solución ferroviaria" para la integración de la línea de Alta Velocidad Madrid-Jaén en la ciudad, y que consistía en la modificación de trazado en la línea existente en los últimos dos kilómetros, con 750 metros de travesía soterrada, que finalizaría en una nueva estación intermodal.

Según Márquez, esta propuesta contemplaba la ordenación del entorno de la estación, tenía un coste estimado de 69 millones de euros y fue proyectada en el protocolo para la integración suscrito en 2008 por el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía, y el Ayuntamiento de Jaén.

El senador del PP asegura que de ese proyecto "nadie quiere ni oír hablar en el Ministerio por el inmenso coste que supone", motivo por el cual "han pasado ya once años desde la firma del protocolo, y más de ocho desde el anuncio a bombo y platillo por parte del ministro José Blanco y no hay nada".

Aún así, considera "imprescindible" que el Gobierno de España se ponga manos a la obra y retome el proyecto de la estación intermodal de Jaén porque, "independientemente que esta infraestructura se mantenga en su actual ubicación o se traslade a Vaciacostales, la provincia de Jaén necesita de esta infraestructura que centralice el área de transporte metropolitano y además que se la ponga en el mapa ferroviario de este país".

El senador del PP ahonda en que hace justo ahora dos años se consiguió desde el Ayuntamiento de Jaén el compromiso de Adif de comenzar a realizar los trabajos de movilidad funcional para determinar la ubicación más favorable; no obstante, "llevamos ya dos años de Gobierno socialista con Pedro Sánchez de presidente y desconocemos el resultado del estudio de movilidad" y "parece que, independientemente que la mejor ubicación sea la de Jaén por la Paz o Vaciacostales, Pedro Sánchez ha demostrado que en dos años no le ha interesado para nada la Estación Intermodal de Jaén".

"Nos preocupa que la máxima aportación del PSOE a la Alta Velocidad de la provincia en el mapa ferroviario de Jaén sea ponernos un tren de 'Cuéntame' del año 1975", indica el Senador, al que le parece "una barbaridad" que el actual Ayuntamiento gobernado por PSOE y Ciudadanos "haya dejado en el cajón del olvido continuar con esta reivindicación más que necesaria para la ciudad, cuando hace unos meses se les llenaba la boca de realizar un debate ciudadano que ni está, ni se le espera".

"No podemos seguir consintiendo que nos traten como a ciudadanos de tercera. No podemos callarnos ante un atropello como el de ponernos un tren de los años 70. No podemos estar impasibles ante la desaparición de Jaén del mapa ferroviario de España. No podemos aguantarnos que se frenen las obras de la alta velocidad. No podemos dejar que sigan desapareciendo trenes que llegan a Jaén", ahonda Javier Márquez, quien reclama una reunión urgente, en cuanto esté nombrado con el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, responsable de Renfe y Adif, porque "lo del abandono total de los trenes en Jaén y el frenazo a las obras de la alta velocidad ya es más que preocupante".