PP-A recuerda que "Andalucía es tierra de solidaridad" pero pide "una financiación justa" para afrontar la inmigración

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del Partido Popular de Andalucía, Beatriz Jurado, ha pedido este martes respuestas con recursos para afrontar la inmigración en las comunidades receptoras, como es el caso de Andalucía, ya que "es una cuestión de Estado pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nunca está".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa donde ha lamentado que la inmigración sea un caso más de "la dejación de funciones del Gobierno de Sánchez a la que por desgracia nos tiene acostumbrados". Durante su intervención, la vicesecretaria ha reprochado que el Ejecutivo haya creado "con su irresponsabilidad y mala gestión" un problema en torno a los menores no acompañados.

"Esta situación responde a la ausencia de políticas en materia de inmigración", ha asegurado Beatriz Jurado lamentando la falta de información del Ejecutivo a las comunidades ante la reforma de la Ley de Extranjería y que "el Gobierno de Sánchez está más centrado en su propia supervivencia", en lugar de atender la emergencia de los cientos de niños que llegan a las costas andaluzas. Y añade: "El Gobierno está gestionando como de costumbre: desde la descoordinación y sin planificación. Un ejemplo más de deslealtad institucional", ha insistido.

Beatriz Jurado ha subrayado el problema de migración que sufre Andalucía, motivos por los que el PP de Andalucía "pedirá las veces que sean necesarias ante la gravedad de la situación" la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y la Declaración de Emergencia Migratoria Nacional.

"Necesitamos que el Gobierno haga su trabajo, que nos citen, que nos escuchen y que nos den respuestas con recursos para hacer frente a esta situación que, de nuevo, estamos gestionando a pulmón", ha recalcado la vicesecretaria sumándose, como ha hecho el PP a nivel nacional, a la petición de un Plan de Migración que regule los flujos y haga una política de real regularización.

En este sentido, Jurado ha puesto en valor la solidaridad de Andalucía, comunidad que en 2023 atendió a más de 2.200 menores y casi 2.200 en lo que va de año. Una gestión --ha continuado-- que se hace sin información, sin coordinación y sin financiación por parte del Estado.

Respecto a los datos, Jurado ha explicado que Andalucía cuenta con 300 plazas para jóvenes extutelados, cuyas necesidades se cubren hasta los 25 años con la Ley andaluza de Infancia. "En los últimos meses, hemos acogido más de 500 menores. Además, para la atención de inmigrantes tenemos 4.437 plazas y, en la actualidad, estamos al 90% de la capacidad. Estamos en una situación de colapso total", ha advertido.

"La situación requiere de soluciones inmediatas", ha afirmado la también parlamentaria advirtiendo de la falta de recursos para dar respuesta ante el colapso de menores tutelados en Andalucía, una situación que también sufren los ayuntamientos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los puertos o los aeropuertos de la comunidad.

Así, Jurado ha asegurado que el Gobierno andaluz seguirá siendo responsable y, además, "no va a dejar de reclamar lo que le corresponde que no sólo es financiación para atender a estos niños, sino la financiación que nos corresponde. No olvidemos que nos deben más de 1.500 millones de euros cada año por culpa de un sistema de financiación injusto con el que el Gobierno de Sánchez castiga a Andalucía".

"Queremos respuestas estables, no tiendas de campaña. Sánchez ha olvidado que la política migratoria es su competencia", ha insistido reclamando más recursos para atención humanitaria, seguridad y la atención social de las personas migrantes que "no merecen la dejación de funciones de Sánchez".

Los andaluces respaldan la Vía Andaluza del diálogo y las soluciones Frente a la parálisis y la dejación de funciones permanente del Gobierno de Sánchez, la vicesecretaria Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del PP de Andalucía ha expresado la "satisfacción" de los populares ante la confianza que los andaluces siguen mostrando en el Partido Popular como el partido que mejor representa sus intereses y en Juanma Moreno como "el presidente que mejor gestiona y que ofrece respuestas reales a sus problemas".

En su opinión, ese respaldo de los andaluces demuestra que "la Vía Andaluza, funciona" y que los andaluces no quieren muros ni división: "Quieren diálogo, consenso y soluciones a sus problemas. Quieren lo que Juanma Moreno les da". Y en ese camino es en el que va a seguir trabajando el PP de Andalucía y el Gobierno de Juanma Moreno, ha asegurado al tiempo que ha lamentado que el PSOE andaluz siga "empeñado" en mirar al pasado, en aplaudir esa corrupción que empeñado nuestra tierra y en "hacer gala de la peor historia que ha conocido Andalucía".

"RECUPERAR EL DINERO DE LOS ERE"

Jurado ha llamado la atención sobre la comparación realizada este martes por Chaves entre la causa de los ERE y la investigación abierta sobre Begoña Gómez. "A ver qué futuro le depara a la señora Gómez porque el de los ERE lo conocemos", ha advertido, porque "hoy hay altos dirigentes de los gobiernos socialistas, incluido el señor Chaves, que siguen condenados, pendientes de una nueva sentencia porque no se les ha eliminado la condena porque hubo delito y eso no lo pueden borrar".

Así las cosas, Beatriz Jurado ha terminado sugiriendo al PSOE andaluz que "si se van a preocupar de los ERE, que sea para ayudarnos a recuperar el dinero de todos los andaluces y cerrar de una vez la puerta aquella época de corrupción".