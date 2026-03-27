PP reivindica en Baeza (Jaén) el papel del campo como "motor económico" y pide más apoyo fiscal y europeo para el sector

Archivo - La eurodiputada Carmen Crespo interviene durante la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular (PP) ha celebrado este viernes en Baeza (Jaén) las jornadas 'Sembrando el futuro de Europa', en las que se han desarrollado dos mesas redondas: una centrada en el papel de los jóvenes en la transformación del campo y otra dedicada a la relevancia de Jaén dentro del denominado "eje de la revolución agrícola". En este contexto, la formación ha reclamado un mayor respaldo fiscal y europeo para un sector que considera "motor económico" de la comunidad.

La coordinadora de Agricultura y Desarrollo Rural del PP, Carmen Crespo, ha destacado el trabajo que se realiza en Europa para que el campo andaluz y jiennense continúe siendo un "motor". Asimismo, ha advertido del incremento de los costes agrarios como consecuencia de la guerra de Irán, señalando subidas de entre el 40% y el 60% en ámbitos como el de los carburantes. "No nos hemos cruzado de brazos porque es una situación que nos preocupa y que merma la competitividad del campo", ha subrayado.

El PP ha defendido diversas medidas fiscales y ha recordado que el decreto del Gobierno de España incorporó propuestas planteadas por esta formación, como la rebaja del IVA de la electricidad, el gas y los carburantes, la libertad de amortización, la reducción del impuesto especial de la energía, la disminución de peajes y ayudas directas a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.

No obstante, Crespo ha explicado que el PP optó por la abstención en la votación del decreto-ley al considerar que faltaba una medida, la deflactación del IRPF, "fundamental para las familias y también para los autónomos, entre los que se encuentra buena parte del campo jiennense". Así, pese a compartir algunas de las iniciativas incluidas, ha insistido en que "faltaban actuaciones de vital importancia".

En el ámbito europeo, ha señalado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está reclamando medidas "esenciales" para el sector primario, como la eliminación de los aranceles a los fertilizantes nitrogenados --propuesta que se someterá a votación en el Consejo de la Unión Europea-- o la creación de una oficina de control de importaciones que centralice los datos de los puertos europeos y garantice el cumplimiento de la normativa en los productos importados.

En relación con la Política Agraria Común (PAC), Crespo ha criticado el recorte inicial del 20% y ha reafirmado el rechazo de su partido a esta reducción. En este sentido, ha destacado que, gracias a la labor del PP y de Feijóo, se han planteado nuevas metas como el aumento del objetivo rural en un 10% y la incorporación de 45.000 millones de euros adicionales, manteniendo al menos la dotación del marco financiero anterior. "Se trata de un logro del Partido Popular", ha afirmado, si bien ha añadido que aún queda trabajo por hacer para que la nueva PAC incluya inversiones en regadío, cooperativas e industria agroalimentaria.

Además, Crespo ha valorado la gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en materia de política hídrica, destacando que el Gobierno andaluz ha destinado 400 millones de euros a la provincia de Jaén. Asimismo, ha subrayado su esfuerzo por concienciar a Europa sobre la importancia del agua, especialmente en el sur del continente.

En esta línea, ha insistido en que las inversiones hídricas "no son una opción", criticando que el Gobierno de Pedro Sánchez siga sin impulsarlas, como --según ha indicado-- "ocurre con proyectos pendientes en la provincia de Jaén, entre ellos las conducciones de la presa de Siles, la balsa de Cadimo o la Cerrada de la Puerta".

El relevo generacional, la simplificación administrativa, el acceso a la tierra y la transformación de pequeñas explotaciones en modelos más rentables han sido otros de los asuntos abordados durante las jornadas, en las que han participado profesionales de los sectores agrario y ganadero.

El presidente provincial, Erik Domínguez, ha subrayado que la escucha activa al sector es una práctica "habitual" en el PP, ya que, según ha señalado, "para nosotros el campo es una prioridad diaria". En este sentido, ha destacado que muchas de las políticas desarrolladas en Andalucía han surgido del "contacto directo" con agricultores y ganaderos.

Asimismo, ha defendido un modelo de gestión basado en el diálogo y la colaboración con los distintos sectores. "La forma de gobernar desde la mano tendida, trabajando codo con codo, con moderación y centralidad, define nuestra acción política. Frente a ello, otros optan por el enfrentamiento y el ruido, pero al PP se le encuentra trabajando, como hoy y todos los días", ha concluido Domínguez.