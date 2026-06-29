PP saca adelante en el Ayuntamiento de Jaén, con el apoyo de Vox, una moción para pedir elecciones generales

Agustín González durante su intervención en el pleno - PP AYUNTAMIENTO

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado una moción presentada por el Grupo Popular Municipal en la que se exige al Gobierno de España que asuma responsabilidades políticas derivadas de la corrupción y convoque "de manera inmediata" elecciones generales. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de Vox, la abstención de Jaén Merece Más y el voto en contra del PSOE.

La propuesta del PP argumenta que la actual legislatura atraviesa una situación de "extraordinaria debilidad política e institucional", denunciando asimismo que el Ejecutivo ha sido "incapaz de aprobar presupuestos" y no se ha sometido a los mecanismos de control para verificar su respaldo parlamentario.

Durante su intervención, el portavoz del Grupo Popular, Agustín González, ha lamentado el rechazo del alcalde, Julio Millán (PSOE), a la propuesta. González ha recordado que el regidor afirmó públicamente hace unas semanas que "había que reflexionar sobre el adelanto electoral", por lo que ha atribuido su cambio de criterio a una llamada a consultas de su "jefe político" para aceptar la reprimenda "como buen lacayo".

Asimismo, el portavoz popular ha rechazado que la situación nacional no afecte a la capital jiennense, argumentando que "un Gobierno sin estabilidad, sin presupuestos y corrupto perjudica a cada ciudad de España".

González ha lamentado que la ciudad, en lugar de destacar por su talento, su patrimonio o su aceite de oliva, se haya convertido en "la zona cero de la corrupción socialista".

En este punto, el portavoz del PP ha enumerado diversos casos, aludiendo a la imputación del exconsejero Gaspar Zarrías, a la relación del diputado Juanfran Serrano con "las cloacas del PSOE" y a la "renuencia" del alcalde a despejar las dudas sobre el arrendamiento del edificio de Correos.