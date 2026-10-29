PP-A suspende el acto del sábado en Córdoba de Moreno con candidatos a Congreso y Senado por el luto oficial

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto público de precampaña sobre vivienda celebrado en Sevilla. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha suspendido el acto que estaba previsto el sábado en Córdoba de presentación, por parte del presidente del partido y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado por las ocho provincias andaluzas para las elecciones generales del 29 de noviembre, por el luto oficial decretado con motivo del trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo).

El acto se iba a desarrollar este sábado 31 de octubre a partir de las 11,00 horas en el Polideportivo Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Córdoba, y ha quedado suspendido sin que hasta el momento se haya fijado nueva fecha para su desarrollo, según han informado a Europa Press fuentes del PP-A.

El presidente de la Junta de Andalucía, al igual que ha hecho el Gobierno central y otras instituciones, ha decretado tres días de luto oficial en la comunidad por el accidente ferroviario. El luto ha comenzado a las 14,00 horas de este miércoles y se va a extender hasta las 14,00 horas del sábado 31 de octubre.