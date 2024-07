PP tacha de "vergonzoso teatro" las críticas del PSOE a la Junta por la Ciudad Sanitaria de Jaén

JAÉN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del Partido Popular de Jaén Manuel Bonilla ha tachado de "vergonzoso teatro" las críticas del PSOE a la Junta de Andalucía por la Ciudad Sanitaria.

Para el dirigente popular, "no se puede hacer más el ridículo político, un teatro que nadie se cree, que no es más que fruto de la rabia que tienen los socialistas al ver que estamos más cerca de la primera piedra".

Ha añadido en un comunicado que los socialistas son los "culpables absolutos" de que los jiennenses no hayan podido ver antes esta infraestructura, otra "demanda histórica" que para los socialistas "siempre fue humo electoralista" pero que para el PP ha sido "un compromiso serio y firme que va dando pasos".

Así, ha señalado que el BOJA ha publicado ya la aprobación definitiva de la modificación del PGOU de Jaén en el ámbito del antiguo sector SURO-06 Terciario Este del sector Jaén Plaza, que tiene suelo dotacional para equipamiento sanitario y es donde se empezará a construir la lavandería, con lo cual "han ido a elegir el peor día los socialistas para este paripé pues se ha demostrado el gran trabajo del PP para que este proyecto sea una realidad".

Esto lo ha sumado a la publicación en el BOJA de los terrenos del sector Ciudad Sanitaria, que ha sido una modificación impulsada y promovida por la Consejería de Salud y publicada en el BOJA el 11 de junio. "Por lo que con la publicación de hoy del SURO-06 se da por concluida toda la tramitación urbanística y podrá licitarse el proyecto", ha dicho Bonilla.

"Entendemos perfectamente que los ciudadanos se puedan desesperar al ver que la Ciudad Sanitaria requiere de un trámite tras otro, pero todos ellos son imprescindibles y nos acercan más a la construcción del primer edificio que será la lavandería", ha afirmado el parlamentario del PP.

Sobre la visita del secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Julio Millán, Bonilla ha señalado que ambos dirigentes han escenificado "la foto que perpetuará en la hemeroteca las caras de quiénes jamás apostaron por una infraestructura sanitaria que sí construirá el Gobierno de Juanma Moreno".

En esta línea ha asegurado que el PSOE "no dejó ni un solo papel para la Ciudad Sanitaria, ni uno", porque "jamás creyeron en ella, porque jamás creyeron en Jaén y siempre entendieron que esta ciudad y esta provincia no merecía crecer, no necesitaba grandes infraestructuras porque nunca pensaron en grande para los jiennenses".

"Los terrenos ya están urbanísticamente preparados para la siguiente fase, de forma que pronto se licitarán las obras hidráulicas previas a la Ciudad Sanitaria", ha dicho Bonilla, y ha añadido que "si mientras tanto el PSOE quiere seguir haciendo teatro, que sigan, que nosotros seguiremos haciendo lo que mejor se nos da, trabajar".