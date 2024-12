PP-A trabajará hasta última hora para que el Presupuesto recoja el "mayor número" de enmiendas de la oposición

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha garantizado este martes que trabajará hasta última hora para que los Presupuestos de la comunidad para 2025 incorporen el "mayor número" posible de enmiendas de los cuatro grupos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, en en el debate final que se desarrollará mañana y el jueves en el Parlamento.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, quien ha puesto en valor el hecho de que Andalucía vaya a contar "en tiempo y forma" con sus presupuestos para 2025, algo que "no pueden" decir otros gobiernos.

Unas cuentas que, según ha dicho, van a suponer que la comunidad disponga de casi 50.000 millones de euros que van a emplearse "a lo largo de todo el año para intentar mejorar la vida de los andaluces, para que haya una mejor sanidad, una mejor educación, para que haya mejores políticas sociales e infraestructuras, que los sectores productivos estén amparados y protegidos, y que las familias se sientan ayudadas".

Ha recalcado que Andalucía va a tener presupuestos porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no es rehén de nadie, no está secuestrado por nadie y no tiene que pensar en contentar a nadie para poder aprobar sus cuentas o para poder seguir sentado un cuarto de hora más en su sillón de presidente, sino que solamente tiene que pensar en los andaluces, que son los que lo han votado", dándole una mayoría absolita al PP-A.

En cuanto a las enmiendas que los partidos de la oposición, ha indicado que se están en las últimas horas de las negociaciones y alberga la "fundada esperanza de que estos sean los presupuestos que más enmiendas de la oposición y del propio Grupo Popular incluyan de esta legislatura".

"Seguramente estos presupuestos van a incluir más enmiendas de la oposición que los que han incluido los 37 presupuestos del PSOE-A cuando gobernaba Andalucía", ha manifestado Martín, quien ha añadido que ese partido, cuando estaba al frente de la Junta, llegó a "rechazar las 6.000 enmiendas de la oposición presentadas a un presupuesto".

"Pocas lecciones pueden dar los que no permitían que ni una sola de las propuestas de la oposición figurase en sus presupuestos", ha recalcado Martín, apuntando además que tiene la sensación de que hay grupos de la oposición "que no quieren que la incorporación de enmiendas rompa su discurso de que hay un rodillo parlamentario de la mayoría del PP-A".