El PP valora el grado de ejecución de la I Estrategia Andaluza del Olivar: "Moreno cumple con Jaén"

Archivo - La exconsejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, atiende a los medios antes de participar en la inauguración del VI Congreso Andaluz de Salud Pública Veterinaria que se celebra en Jaén. (Foto de archiv - Carlos Cid - Europa Press - Archivo

JAÉN 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha valorado este domingo el "compromiso indiscutible" de la Junta de Andalucía con el futuro del campo jiennense tras conocerse que "el 86% de las 52 medidas de la I Estrategia Andaluza del Olivar ya están ejecutadas o en fase de desarrollo en su primer año de vigencia".

En una nota, la parlamentaria andaluza del PP-A Catalina García ha defendido que este grado de ejecución demuestra que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "cumple su palabra, cumple con la provincia de Jaén y está al lado de nuestros agricultores".

García ha subrayado la importancia de esta estrategia, que "ya está ayudando a transformar el campo jiennense", para el futuro del olivar, contemplando una inversión global de 986,7 millones de euros hasta 2027, "una cifra muy potente para afrontar los retos del sector y asegurar su competitividad, rentabilidad y sostenibilidad", según ha puesto de relieve la también exconsejera de Medio Ambiente.

Los indicadores de seguimiento "están dando frutos, especialmente por el incremento del número de olivareros que han modernizado sus explotaciones y de empresas que incorporan especialistas en TIC, junto al avance de la producción ecológica, la digitalización, la eficiencia energética, la investigación, la modernización de regadíos y la comercialización bajo figuras de calidad ligadas al territorio".

"Jaén necesita avanzar en competitividad, innovación y valor añadido, y esta estrategia pone recursos y medidas concretas para conseguirlo", ha afirmado García, quien ha destacado también actuaciones para "favorecer el relevo generacional, mejorar los caminos rurales, vigilar plagas y enfermedades y hacer más eficientes las comunidades de regantes".

"El olivar es mucho más que nuestro principal cultivo: es empleo, riqueza, cohesión social y una herramienta fundamental para fijar población en nuestros municipios. Con estas actuaciones, el Gobierno de Juanma Moreno vuelve a cumplir con Jaén y demuestra con hechos que es el gran aliado de nuestros olivareros", ha insistido la diputada.

En la pasada legislatura ascendieron a 75 millones los destinados para la modernización de explotaciones, 49 para almazaras o 33 para caminos rurales, según han subrayado también desde el PP.

Frente a esta apuesta, Catalina García ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "siga castigando al campo jiennense", y al respecto ha criticado el "recorte" de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC "por el reparto aprobado por el Ejecutivo central", que, según ha señalado, supone "1.700 euros menos por agricultor y cerca de 2.000 millones de euros menos para Andalucía".

"Mientras Juanma Moreno invierte y cumple con el campo, el PSOE y el Gobierno de Sánchez recortan una ayuda fundamental para nuestros agricultores". "Los hechos dejan claro quién está al lado del olivar y quién está perjudicando los intereses de quienes cada día trabajan nuestras tierras", ha concluido Catalina García.