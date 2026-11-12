PP y Vox rechazan otra PNL del PSOE-A por los cribados tras un debate en el Pleno del que se desaloja a mujeres de Amama

Una integrante de la asociación Amama abandona el Pleno del Parlamento de Andalucía durante el debate de una PNL sobre los cribados de cáncer de mama. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de la mayoría absoluta de PP-A y Vox, la proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE-A para, entre otras cuestiones, reclamar al Gobierno de la Junta que incorpore en el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2027 "una partida presupuestaria específica y suficientemente dotada para la creación de un Fondo Autonómico Extraordinario de Reparación y Apoyo a las Mujeres Afectadas por las Incidencias del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, destinado a financiar ayudas extraordinarias" y "compensaciones económicas".

El debate de la iniciativa ha estado marcado por el desalojo de varias mujeres de la asociación Amama que han asistido al Pleno en la tribuna de invitados. Desde allí, una de sus integrantes ha recriminado con gritos a la Junta su gestión en relación a los cribados de cáncer de mama mientras intervenía la diputada de Vox Paula Badanelli.

Seguidamente, y después de que la presidenta del Parlamento, Ana Mestre (PP-A), la invitara a abandonar el hemiciclo, la mujer ha dejado la tribuna de invitados acompañada de la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, y ante los aplausos de diputados de los grupos de la oposición. Algunos de ellos han salido al exterior del plenario para interesarse por su estado tras el suceso.

La iniciativa, que ha sido defendida en la tribuna por la portavoz adjunta socialista Ángeles Férriz, ha contado con los apoyos de los grupos Adelante Andalucía y Por Andalucía cuando se ha votado en el Pleno, si bien ha sido rechazada por los votos en contra de PP-A y Vox, los partidos que sustentan el Gobierno andaluz en esta legislatura.

En primer lugar, la iniciativa planteaba que el Parlamento instase al Gobierno de la Junta a "garantizar la reparación integral de las mujeres que hayan sufrido daños como consecuencia de las incidencias y deficiencias producidas en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Andalucía".

En concreto, desde el PSOE-A proponían que se acuerde "el reconocimiento y abono de las indemnizaciones que legalmente correspondan y el establecimiento de medidas extraordinarias de apoyo y compensación económica, atendiendo a los daños físicos, psicológicos, personales, familiares y económicos, así como a las consecuencias de los retrasos diagnósticos o asistenciales, articulando mecanismos administrativos de reconocimiento, valoración y reparación que permitan obtener una compensación justa, ágil y efectiva sin necesidad de acudir a los tribunales".

Asimismo, la iniciativa socialista proponía que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "promover acuerdos extrajudiciales y, cuando legalmente proceda, acuerdos transaccionales con las mujeres que ya hayan formulado reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Junta de Andalucía o iniciado procedimientos judiciales, con el objetivo de reconocer y reparar los daños acreditados y alcanzar soluciones indemnizatorias que permitan poner fin a los litigios sin necesidad de esperar a una sentencia, garantizando en todo caso el consentimiento de las afectadas, la valoración individualizada de los daños y el pleno respeto a sus derechos".

Por otro lado, el Grupo Socialista quería que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno de la Junta a "incorporar en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma" para 2027 "una partida presupuestaria específica y suficientemente dotada para la creación de un Fondo Autonómico Extraordinario de Reparación y Apoyo a las Mujeres Afectadas por las Incidencias del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama".

Dicho fondo estaría "destinado a financiar ayudas extraordinarias, compensaciones económicas y, con la cobertura presupuestaria y jurídica correspondiente, las indemnizaciones que procedan, incluidas las derivadas de acuerdos administrativos, extrajudiciales transaccionales alcanzados con las mujeres que ya hayan iniciado procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial o procesos judiciales contra la Administración autonómica", aclaraba la iniciativa.

DEFENSA DE LA PNL

En defensa de esta iniciativa, desde el Grupo Socialista han sostenido que "el primer aniversario de la denuncia pública" de las "incidencias" detectadas en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Andalucía "debe servir no solo para recordar lo sucedido y reconocer la lucha de las mujeres afectadas, sino también para avanzar en el reconocimiento y la reparación efectiva de los daños que hayan podido sufrir".

Además, desde el PSOE-A han remarcado que, a "la incertidumbre vivida durante el proceso sanitario se añade, en determinados casos, la necesidad de afrontar procedimientos administrativos o judiciales para obtener el reconocimiento y reparación de los daños sufridos".

Al hilo, el PSOE-A alude en su iniciativa al artículo 106.2 de la Constitución española, que "reconoce el derecho de las personas particulares a ser indemnizadas por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos por la ley".

Asimismo, "los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regulan la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y el derecho a obtener una indemnización cuando concurran los requisitos legalmente exigidos", añade la PNL socialista que ha sido rechazada.

Para el PSOE-A, "la creación de un fondo autonómico extraordinario de reparación y apoyo económico a las mujeres afectadas, dotado presupuestariamente, permitiría articular medidas específicas de asistencia y compensación, sin perjuicio del régimen legal de responsabilidad patrimonial de la administración y del derecho a obtener las indemnizaciones que correspondan".

Este instrumento --continuaba la argumentación socialista-- "debería contemplar criterios objetivos y transparentes de acceso, procedimientos de valoración individualizada y medidas que permitan atender las distintas situaciones de las mujeres afectadas, especialmente aquellas que hayan sufrido retrasos diagnósticos con consecuencias clínicas, agravamiento de su enfermedad, secuelas o perjuicios personales, familiares y económicos".

Tras abogar también por una "respuesta especialmente ágil para las mujeres que se encuentren en situaciones de enfermedad avanzada, especial vulnerabilidad o necesidad económica, evitando que la duración de los procedimientos administrativos retrase injustificadamente la atención de sus necesidades", el PSOE-A sostenía en su PNL que "la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027 constituye una oportunidad para trasladar este compromiso institucional a una dotación económica concreta, suficiente y finalista, destinada a financiar medidas de reparación y apoyo a las mujeres afectadas".