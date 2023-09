PP-A y Vox rechazan en el Parlamento andaluz crear la ponencia propuesta por PSOE para "profundizar en el autogobierno"

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A y Vox, crear una ponencia a iniciativa del PSOE-A en el seno de la Comisión de Desarrollo Estatutario que elabore un informe de evaluación tanto del despliegue de las competencias y del ejercicio de las mismas como de los derechos contemplados en el Estatuto de Autonomía de la comunidad, así como posibles propuestas y líneas de desarrollo para, en el marco estatutario, "profundizar al máximo en la capacidad de autogobierno" de la comunidad autónoma.

La Cámara ha rechazado así esta iniciativa registrada por el Grupo Socialista que ha recibido el respaldo de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, y que ha defendido en el Pleno el presidente del Grupo Socialista y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que ha justificado su petición de crear dicha ponencia sobre el desarrollo del Estatuto de Autonomía ante el "debate territorial que parece abrirse camino en esta legislatura en las Cortes Generales".

Al inicio de su intervención ha indicado que no tenía "la menor duda" de que a todos los grupos parlamentarios le "interesa hablar" del autogobierno andaluz, salvo a aquel --en referencia a Vox-- que "no cree" en el Estado de las autonomías, y ha citado al expresidente de la Junta Rafael Escuredo para proclamar que "el pueblo andaluz ya no va a estar nunca de rodillas", y "levantar Andalucía es levantar España".

Espadas ha defendido que "Andalucía cumple una función equilibradora" en el modelo territorial, entre las "tendencias centrípetas" de quienes abogan por la "recentralización" de competencias del Estado y las "centrífugas" de quienes reclaman la independencia de algunos territorios del país, y en el actual contexto político debe "volver a cumplir el papel que ha cumplido históricamente", ha subrayado.

De igual modo, el líder del PSOE-A ha sostenido que, "tras la entrada en los gobiernos autonómicos de Vox, es fundamental que no haya retrocesos respecto al Estatuto" de Autonomía andaluz de 2007, que ha reivindicado como "un ambicioso instrumento para aprovechar al máximo las competencias en la comunidad", y que por ello ha llamado a "cumplir".

En esa línea, Espadas ha defendido que Andalucía "lideró" la configuración territorial de España y "ha llegado el momento de profundizar en ese Estatuto", así como ha sostenido que esta comunidad "está de sobra preparada para este debate", y la cuestión es "si estamos dispuestos a hacerlo de forma seria".

Finalmente, ha animado al PP-A a que no se sienta "condicionado" ni ponga "oídos a las llamadas al orden o advertencias" del portavoz de Vox "cuando pidió que no nos hicieran caso" con esta iniciativa, y que los 'populares' "tengan altura como para despegarse de las recomendaciones" de dicho partido.

PP-A: UNA INICIATIVA PARA "TAPAR OPROBIOS" COMO UNA POSIBLE AMNISTÍA

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A Pablo Venzal ha cuestionado "la forma, el fondo y el tiempo" en que ha presentado el Grupo Socialista su iniciativa, y tras advertir a Espadas de que tiene "un papelón" este jueves en el Pleno del Parlamento, ha aseverado que "los andaluces no nacieron ayer" y "saben" que los socialistas "traen esta iniciativa para tapar determinados oprobios que se están dando" en la política nacional en relación a cuestiones como una posible "amnistía" a políticos independentistas catalanes, "condonación de deuda" o "referéndum" para Cataluña "con un debate sobre el desarrollo competencial".

En esa línea, el diputado del PP-A ha rogado a los socialistas que dejen de "manosear a los andaluces y la autonomía andaluza en beneficio propio", y "traigan este debate cuando toca", al tiempo que ha defendido que "procedería" abordar lo que plantea esta iniciativa del PSOE-A en la Comisión de Desarrollo Estatutario que ya existe en el Parlamento andaluz, y "no en una ponencia ventajista".

"Si queremos hablar del desarrollo competencial, ¿no le parece más lógico que convoquemos la comisión estatutaria?", ha preguntado el parlamentario del PP-A, que ha recordado que el PSOE-A preside dicha comisión, y por ello le ha invitado a convocarla.

Espadas ha replicado a Venzal que dicha comisión "es el lugar, pero la ponencia es el instrumento" para abordar el objetivo de esta iniciativa, y ha pedido por ello a los 'populares' que no busquen "un pretexto" para que él "no se lleve un titular".

OPINIONES DE VOX, POR ANDALUCÍA Y ADELANTE

Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha manifestado que el PSOE ha "castigado" a Andalucía desde el Gobierno central y ha "privilegiado" a otras comunidades, y se ha mostrado convencido de que esta iniciativa socialista sobre una ponencia no va a contribuir a mejorar la vida de los andaluces, que "tienen memoria" de lo ocurrido durante la democracia. Ha indicado que los andaluces "no quieren más autogobierno, sino un mejor gobierno", y Pedro Sánchez "está en el modo alfombra roja con los que quieren romper España, y (Juanma) Moreno en el modo de que él es el más andalucista".

"Nosotros estamos en que los españoles permanezcamos unidos y en que seamos solidarios con los que más lo necesitan, los andaluces", según ha trasladado Gavira, para quien el PSOE ha planteado su iniciativa sobre el autogobierno para ver si el PP "está en la misma línea".

La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez Corona, ha considerado la iniciativa del PSOE "de lo más oportuno" por considerar que en el origen de la demanda de autonomía la pretensión de los andaluces "era instrumental" para corregir desigualdades con el resto de España.

"El pueblo andaluz sabe que con el autogobierno tiene una herramienta con la que se conquista avances y desarrollo", ha afirmado la también presidenta de Más País Andalucía, mientras que ha alabado el Estatuto de Autonomía de 2007 por tratarse de "un Estatuto de segunda generación, de lo más novedoso en todos los ámbitos, que nos permite ponernos a la vanguardia".

Gómez Corona ha considerado sobre el desarrollo del Estatuto de 2007 que "no ha sido todo lo ambicioso" que pudiera serlo, aun cuando ha precisado que "a pesar de años no está obsoleto, está por desarrollar", convencida de que "el Estatuto de 2007 es potentísimo", ha deseado que "ahora que se acerca el 4D podamos celebrar realmente el Día de Andalucía analizando todos los grupos los puntos por desarrollar".

Por último, la presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha sostenido que "está muy bien analizar cuál ha sido el desarrollo del Estatuto en todos estos años", pero ha considerado "un poco cínico, cuanto menos", que el PSOE-A plantee esta iniciativa "cuando no está en el Gobierno" de la Junta tras haberlo dirigido durante 37 años, un tiempo en el que, según ha criticado a los socialistas, no mejoraron la financiación de Andalucía ni propiciaron que se invirtiera en esta comunidad "según su peso poblacional".

En esa línea, ha concluido opinando que el Grupo Socialista ha elevado esta iniciativa al Parlamento porque "no tenía cómo meterse en el debate a nivel estatal" que se está generando sobre una posible "asimetría entre territorios".