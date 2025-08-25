Los precios industriales en julio bajan un 6,1% en Andalucía

Archivo - Trabajadores en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Andalucía han decrecido un 6,1% en julio respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el promedio nacional se mantiene con una variación del 0,3% sobre 2024, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En julio, en comparación con el mismo mes de 2024, los precios de los bienes de consumo experimentaron un fuerte descenso del 21,2%, y los 'no duraderos' una reducción del 22,3%; por otro lado, los considerados 'duraderos' aumentaron un 3,2%. Según los datos consultados por Europa Press, los precios de los bienes intermedios bajaron un 4,1%; en la energía, aumentaron un 2%, y en los bienes de equipo se incrementaron un 2,9%.

En España, los precios industriales subieron un 0,3% en julio en relación al mismo periodo de 2024, tasa siete décimas inferior a la del mes anterior. Con la tasa interanual del séptimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses en positivo después de que en junio repuntara un 1%.

La moderación de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortó su tasa anual 2,5 puntos, hasta el 1,5%, debido a que el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica fue menor que en julio de 2024.

Por contra, los bienes de consumo no duradero elevaron su tasa anual cuatro décimas, hasta el -1,5%, por la subida de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en julio una tasa del -0,5%, dos décimas más que en junio y ocho décimas por debajo del índice general.

En tasa mensual (julio sobre junio), los precios industriales aumentaron un 0,8% por el encarecimiento del refino de petróleo (+6%) y la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (+3,2%).