Premian la campaña 'Un futuro lleno de oportunidades' del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (COIMS), organización que representa a los Ingenieros de Minas en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, ha sido reconocido con uno de los galardones de los II Premios Nacionales Minería y Vida en la categoría de 'Entidad privada destacada por su innovación y comunicación en materia de sostenibilidad'. La entidad colegial ha sido galardonado por su campaña 'Un futuro lleno de oportunidades'.

La entrega de premios ha tenido lugar en el marco del VII Congreso Nacional de Áridos, celebrado esta semana en Córdoba, y organizado por la Federación de Áridos. Según ha informado el COIMS en nota de prensa, "este reconocimiento pone en valor el trabajo del Colegio y el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas en la promoción de una minería moderna, responsable y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando especialmente su capacidad para comunicar y generar impacto positivo en la sociedad".

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Juan López-Escobar, ha resaltado que "hemos logrado dar visibilidad a una iniciativa que promueve una minería moderna, sostenible y generadora de oportunidades para las nuevas generaciones. Este premio representa un paso muy importante para el Colegio y para todo el sector y pone en valor el impacto positivo que nuestra actividad puede aportar al progreso y bienestar de la sociedad. Asimismo, agradecemos especialmente el respaldo de los patrocinadores de la campaña, cuya colaboración ha sido clave para alcanzar este logro".

Además del reconocimiento, desde el Colegio han informado que han participado en el Congreso con presencia en ponencias técnicas, mesas redondas y espacios de divulgación, reafirmando su compromiso con el desarrollo de una minería transparente, innovadora y cercana a la ciudadanía.

Bajo el lema 'Áridos 2025, esenciales y estratégicos para el desarrollo sostenible', el VII Congreso Nacional de Áridos ha reunido a profesionales, empresas, instituciones y estudiantes de toda España, consolidándose como un punto de encuentro clave para reflexionar sobre el presente y futuro de las materias primas minerales y su papel estratégico en el desarrollo económico y ambiental.

La entidad colegial ha agradecido el apoyo de todos los patrocinadores que han hecho posible este reconocimiento: Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía, Atlantic Copper, Grupo Marco, Fundación Minería y Vida, Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, Fundación Cobre Las Cruces, Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de Levante, Insersa, Pan Global Resources, Minesur, Sandfire Matsa, Caja Ingenieros, Lhoist, Atalaya Mining, Párraga, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva e Industrias ZB.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur es la organización que representa a los Ingenieros de Minas en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, en beneficio de sus intereses, promoviendo y vigilando el ejercicio de la profesión y facilitando el conocimiento y cumplimiento de sus derechos.