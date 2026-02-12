Los Premios Expoliva reconocen los 25 mejores aceites de oliva virgen extra de entre más de 200 muestras

JAÉN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 aceites de oliva virgen extra (AOVE) han sido galardonados por un jurado internacional con el Premio Expoliva a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra, correspondiente a la XXIV edición del certamen y a la campaña 2025-2026. Estos galardones son de los más antiguos y prestigiosos del sector oleícola a nivel mundial. Además, se han fallado 22 menciones.

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y presidenta ejecutiva de la Fundación del Olivar, Soledad Aranda, ha sido la encargada de dar a conocer el fallo del jurado de esta edición, la más concurrida hasta la fecha, con más de 200 muestras de aceites de oliva virgen extra de excelente calidad, procedentes de España, Italia, Portugal, Francia, Túnez, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Aranda ha señalado que la procedencia de las muestras "refuerza el carácter internacional del Premio Expoliva y su reconocimiento entre los principales países productores". "El fallo es el resultado de un exigente y riguroso proceso de evaluación sensorial, desarrollado por un jurado internacional compuesto por expertos de reconocido prestigio pertenecientes a instituciones y organismos de referencia", ha explicado la delegada territorial.

De los 25 premios fallados, 13 los han copado los AOVE de la provincia de Jaén, aunque también se ha reconocido aceites de Córdoba, Granada, Sevilla, Lleida y Navarra. Fuera de las fronteras españolas se ha premiado a aceites de oliva virgen de Brasil, Chile, Argentina, Italia, Uruguay.

En el caso del Gran Picual al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia de Jaén, el ganador ha sido para la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Jimena (Jaén) con Oro de Cánava, mientras que el accésit ha sido para Oro Bailén, producido en Villanueva de la Reina (Jaén).

Las sesiones de cata se han desarrollado siguiendo criterios técnicos homogéneos y alineados con los estándares internacionales, garantizando en todo momento la objetividad, la transparencia y la excelencia del proceso. Como en ediciones anteriores, el jurado ha contado con el apoyo del software Intrapanel, herramienta digital desarrollada por la Fundación del Olivar, que permite una gestión avanzada y precisa del análisis sensorial y que se ha consolidado como plataforma de referencia en el sector.

Soledad Aranda ha incidido en que los Premios Expoliva son "una herramienta clave para reconocer el esfuerzo de los productores y para visibilizar la extraordinaria calidad del aceite de oliva virgen extra que se está elaborando en los principales países productores".

El Premio Internacional EXPOLIVA mantiene asimismo su hermanamiento con los Premios Sol d'Oro de Verona (Italia), una alianza estratégica que contribuye a reforzar la proyección internacional de los aceites galardonados y a promover el AOVE como eje vertebrador de la cultura, la gastronomía y el turismo en ambos territorios.

Como parte de esta estrategia de internacionalización, una selección de los aceites galardonados en los Premios Expoliva estará presente en la feria Seoul Food Hotel 2026, que se celebrará del 9 al 12 de junio de 2026 en Corea del Sur, una de las citas agroalimentarias más relevantes del continente asiático.

Esta participación permitirá reforzar la visibilidad del aceite de oliva virgen extra de calidad en mercados estratégicos y consolidar su posicionamiento internacional. Los aceites premiados en esta edición recibirán sus galardones durante la gala de entrega que se celebrará en el Museo Terra Oleum, sede en Mengíbar (Jaén) de la Fundación del Olivar, el próximo 19 de marzo de 2026.