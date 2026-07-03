Preocupación por el cierre de centros de la Fundación Patrimonio Cultural Olivarero en Martos (Jaén) y Montoro (Córdoba)

Instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero en Martos - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

JAÉN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Martos (Jaén) y Montoro (Córdoba) han trasladado su "malestar y preocupación" ante el cierre de los centros que la Fundación Patrimonio Cultural Olivarero tiene en estos municipios. Ante esta situación, han pedido que intercedan para abrir un proceso de diálogo.

Estas instalaciones forman parte de la red de almacenes con la que cuenta esta entidad con el fin de garantizar la reserva de aceite y regularizar los precios.

Desde ambos consistorios se entiende que con el cierre de estos dos centros se inicia "un proceso de pérdida de infraestructuras estratégicas para el olivar y el medio rural". A través de un comunicado conjunto señalan que la decisión no puede justificarse únicamente por criterios de rentabilidad y reclaman explicaciones al presidente de la Fundación, Rafael Sánchez de Puerta, y al Patronato de dicha entidad.

Asimismo, inciden que el cierre de estas instalaciones supone "la desaparición de dos centros históricos vinculados al sector oleícola andaluz y que afecta a territorios cuya identidad, economía y desarrollo han estado estrechamente ligados al olivar".

"Somos conscientes de la autonomía de gestión de la fundación, pero una decisión de esta naturaleza no debería analizarse únicamente desde parámetros internos de funcionamiento, gestión o rentabilidad, sino desde el papel estratégico que estas instalaciones han desempeñado durante décadas al servicio del sector, de los agricultores, de las cooperativas y del conjunto del medio rural", apuntan en el escrito.

Añaden que estas instalaciones no representan únicamente espacios físicos o centros de actividad puntual, sino que "constituyen parte de una red de infraestructuras que ha contribuido durante generaciones a la vertebración territorial del olivar andaluz, al fortalecimiento del sector y a la proyección de uno de los principales motores económicos de Andalucía".

Por todo ello, trasladan su malestar al "no impulsarse alternativas para su supervivencia". Asimismo, los ayuntamientos recuerdan que estas instalaciones han acogido durante décadas actividades de referencia para el sector, encuentros profesionales, iniciativas de promoción y actuaciones que han contribuido a fortalecer la imagen y la proyección del aceite de oliva.

Por otro lado, recuerdan que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía forman parte del Patronato de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, junto al resto de entidades y organizaciones representadas, y consideran necesario que todas las instituciones con presencia en dicho órgano "valoren el impacto territorial de esta decisión y su responsabilidad en la defensa del sector oleícola y del medio rural".

Finalmente, solicitan la apertura de un proceso de diálogo con las instituciones y agentes afectados que permita analizar alternativas de futuro para estas instalaciones y "evitar la pérdida definitiva de unos espacios vinculados durante décadas al desarrollo del olivar andaluz".