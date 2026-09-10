Presentado el catálogo de las Becas de Residencia 'Paisajes de Jaén', con la obra gráfica de seis artistas

Presentación del catálogo. - UJA

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Jaén ha presentado el catálogo de las Becas de Residencia 'Paisajes de Jaén', donde se recoge la carpeta de obra gráfica producida por los seis artistas que trabajaron en el taller de Jaén Edita en el verano de 2025.

La presentación ha tenido lugar en el Museo de Jaén en el marco de las II Jornadas de Publicaciones de Poesía y Arte Impreso, que organiza Jaén Edita con la coordinación académica del Centro de Investigación Arte y Entorno de la Universitat Politècnica de València, y de la exposición '(IN)visibles: mapeo afectivo de la censura', que cierra el domingo 13.

La vicerrectora de Cultura, Marta Torres, ha presentado el catálogo, junto a Rafael Alarcón, autor de su introducción, y Antonio Damián, director de Jaén Edita y coordinador de las residencias, además del director del museo jiennense, Carlos Javier Fernández.

Torres ha explicado que la residencia artística permitió la investigación sobre la matriz del territorio jiennense y plasmar los hallazgos en una carpeta colectiva de arte gráfico, "con el objetivo de consolidar a Jaén como un nodo en la edición de arte contemporáneo", según ha informado este jueves la UJA.

"Estas residencias de edición de arte son incubadoras de diversidad de voces, estéticas y formatos disidentes o vanguardistas, al tiempo que permiten la preservación de oficios editoriales generadores de patrimonio documental físico que democratiza el acceso al arte más allá de los espacios museísticos", ha afirmado.

Las Becas de Residencia 'Paisajes de Jaén' reunieron en el verano de 2025, durante 90 días, a un grupo de artistas en el taller de Jaén Edita, con el patrocinio de la Fundación Unicaja Jaén y la colaboración del Vicerrectorado de Cultura de la UJA, el CIAE de la Universitat Politècnica de València, el Instituto de Arte Contemporáneo y Triángulo Legal.

De la residencia salió una carpeta de obra gráfica sobre papel hecho a mano de lino y abacá, en la que cada artista investiga su propio paisaje y el objeto final se decide, se produce y se presenta entre todos. El catálogo, de 92 páginas, reproduce las obras con su ficha técnica y el texto de cada autor y reúne los textos de análisis del proyecto, con presentación de la vicerrectora de Cultura y una introducción de Rafael Alarcón.

El paisaje que atraviesa la carpeta no es un género: es un campo de experimentación. En la residencia trabajaron seis artistas becados, Shadi Alnokari, Mónica Bermúdez, Hussein Al Maliki, Eve Mae, Gerard Olivas Porcar y Elena Prado, acompañados por los tutores Paco Carrillo, Octavio Irving, Jim Lorena y Christian Walter, con la coordinación de Antonio Damián y por dos artistas invitados, Antonio Alcaraz y Belén Mazuecos.

Todos ellos leen el territorio giennense como memoria, como archivo de la historia y como mapa de la identidad, con técnicas que van del grabado en fotopolímero y la serigrafía a la xilografía y la litografía.

La presentación del catálogo ha servido de apertura de las citadas las jornadas. A continuación, se ha presentado el cMOOC de Bajo Presión, Repertorios, disposiciones y paisaje en la edición de arte, y el monográfico de la revista 'Tercio creciente' de la Universidad de Jaén, dedicado a la poesía y el arte impreso, con la intervención de Carolina Larrea. Además, se incluye una visita guiada a la exposición.