La presidenta del Parlamento andaluz visita el Cuartel General de la Fuerza Terrestre en Sevilla

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, realiza una visita institucional al Cuartel General de la Fuerza Terrestre. A 19 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha realizado este lunes, 19 de octubre, una visita institucional al Cuartel General de la Fuerza Terrestre, situado en la Plaza de España de Sevilla.

A su llegada a la Puerta de Arcos, ha sido recibida por el general de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero y Claudio, acompañado por el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, Alberto Javier García Romera, según se detalla en un comunicado difundido por el Parlamento.

En este encuentro, Ana Mestre ha podido "conocer de primera mano la misión y los objetivos de la Fuerza Terrestre". Posteriormente, ha visitado el Centro de Coordinación de la Generación y ha recorrido el edificio de Capitanía.

La presidenta del Parlamento andaluz ha firmado en el Libro de Honor y ha finalizado su visita con una fotografía institucional en el Salón de Trono.