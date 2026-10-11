El presidente de la Diputación propondrá al juez Emilio Calatayud como Hijo Adoptivo de la Provincia de Granada

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, con el juez Emilio Calatayud. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, propondrá a la Comisión de Honores y Distinciones de la institución que el magistrado Emilio Calatayud sea distinguido como Hijo Adoptivo de la Provincia de Granada "en reconocimiento a toda una vida dedicada a la Justicia, y a una trayectoria profesional y personal estrechamente vinculada a Granada".

Así lo ha anunciado este domingo el presidente de la Diputación granadina, que en una nota ha destacado que Calatayud "ha dejado una huella que trasciende ampliamente los tribunales" gracias a una forma propia de entender la justicia juvenil, en la que "la responsabilidad, la educación y la reinserción han ocupado siempre un papel esencial".

En ese sentido, Rodríguez ha valorado "la enorme dimensión social y pedagógica" de una trayectoria que ha llevado al magistrado "mucho más allá de los tribunales", participando durante años en encuentros educativos, conferencias y actividades destinadas especialmente a familias y jóvenes.

"Ha sido juez, pero también ha sido durante muchos años una voz que nos ha obligado a reflexionar como sociedad sobre cómo educamos a nuestros hijos, sobre la responsabilidad y sobre la importancia de ofrecer oportunidades sin renunciar nunca al cumplimiento de las normas", ha subrayado el presidente de la Diputación en referencia a Emilio Calatayud.

Durante décadas al frente del Juzgado de Menores número 1 de Granada, Calatayud alcanzó una "gran notoriedad" por sus denominadas sentencias ejemplarizantes, muchas de ellas orientadas al trabajo social, la formación o la reparación del daño, con el objetivo de que el menor comprendiera las consecuencias de sus actos y pudiera tener una nueva oportunidad, según recuerdan desde la Diputación.

A lo largo de su carrera, Calatayud ha insistido también en la importancia de la familia, la educación y el entorno social en la prevención de la delincuencia juvenil, y ha defendido medidas orientadas a la formación, la convivencia y los trabajos en beneficio de la comunidad como herramientas para favorecer la reinserción.

Calatayud puso fin en 2025 a una extensa carrera judicial tras declararse oficialmente su jubilación, después de varias décadas de servicio. En enero de este año recibió además el Premio de Honor de los Premios Justicia de Andalucía, en reconocimiento a su trayectoria y a su forma de entender la función judicial.

Para Rodríguez, la propuesta, que será elevada a la Comisión de Honores y Distinciones, pretende reconocer no solo la dimensión profesional del magistrado, sino también "el respeto y el cariño que se ha ganado entre los granadinos". "Granada forma parte inseparable de la vida de Emilio Calatayud, y Emilio forma parte ya de la historia reciente de Granada. Su nombre está unido a nuestra provincia, a nuestra Justicia y a una forma de ejercer la magistratura que ha sido conocida y reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras", ha añadido el presidente de la Diputación.

"Hay personas que terminan formando parte de una tierra aunque no hayan nacido en ella. Emilio Calatayud se ha ganado ese lugar en Granada después de toda una vida de servicio público, compromiso social y dedicación a los demás. Nombrarlo Hijo Adoptivo es una manera de decirle que Granada también es su casa", ha defendido el presidente de la Diputación para concluir.