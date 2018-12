El presidente del TSJA advierte del "deterioro institucional" y pide "confianza en los jueces"

Publicado 13/12/2018 14:16:25 CET

GRANADA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha advertido este jueves del "deterioro institucional" que se está transmitiendo también a la administración de justicia y ha llamado a la sociedad a no perder la confianza en los jueces, de los que ha defendido su "independencia" y su "alto grado de eficacia".

Durante un encuentro con periodistas con motivo de la Navidad, Lorenzo del Río ha mostrado su preocupación por este "descrédito de la administración de justicia", pues, aunque ha dicho ser consciente de los problemas de lentitud y de determinadas decisiones que han podido no ser bien comprendidas o mal gestionadas en determinados momentos, "esas actuaciones individuales no pueden generar una desconfianza" generalizada de la sociedad" en el sistema judicial.

Así, y preguntado por la sentencia de 'La Manada', ha dicho que, si bien la crítica es importante, no se ha hablado de los defectos de técnica legislativa que existen en relación a esta resolución y que son "tan evidentes y llamativos" que a nadie se le escapa la necesidad de una reforma de estos delitos contra la libertad sexual.

Así, junto a esta reflexión de que puede "no ser comprendida" esta decisión, ha llamado a no generar esa desconfianza, pues "hace años había ese respeto a la justicia y ahora se está perdiendo y eso no es bueno", ha dicho.

"Con datos objetivos", Lorenzo del Río ha defendido el alto grado de eficacia y la independencia de los magistrados y ha confiado en que el año próximo "seamos capaces de no hablar sólo de actuaciones aisladas o de errores puntuales sino que la justicia esté en la agenda política, presupuestaria y legislativa" consiguiendo la complicidad necesaria de las instituciones y de la sociedad para mejorarla.