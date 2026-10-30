El primer aceite de oliva virgen extra de la cosecha de este año en Jaén llega a manos del Papa León XIV

El obispo de Jaén, Sebastián Chico, entrega una muestra de AOVE de Jaén al Papa León XIV - DÓCESIS DE JAÉN

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Obispo de Jaén, Sebastián Chico, ha entregado al Papa León XIV una muestra del primer aceite de oliva virgen extra (AOVE) molturado este año en Jaén.

Ha sido durante la Audiencia General celebrada este miércoles en la plaza de San Pedro del Vaticano. Durante los saludos a los obispos después de la audiencia, Sebastián Chico, ha trasladado al Santo Padre el afecto, la cercanía y la oración de toda la Iglesia de Jaén por su persona, por su salud ante su reciente operación y por su ministerio al frente de la Iglesia universal.

En el marco de la Visita Pastoral que está realizando al Arciprestazgo de Mágina, el prelado jiennense visitó recientemente la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Jimena (Jaén), situada en pleno corazón de Sierra Mágina, donde se elabora el aceite de oliva virgen extra Oro de Cánava.

Fruto de aquella visita y como muestra de afecto y gratitud, el obispo jiennense ha hecho entrega al Pontífice de una muestra de este aceite, procedente del primer día de cosecha de esta nueva campaña.

Con este gesto, el Prelado jiennense ha pretendido llevar hasta el Papa "uno de los frutos más preciados de la provincia, símbolo del esfuerzo y la dedicación de tantas familias que viven del cultivo del olivar".

"Hablar del cultivo del olivar en Jaén es hablar de la historia de esta tierra, de nuestras raíces y de nuestra propia identidad. Porque el olivo forma parte de nuestro paisaje, pero también de nuestra manera de vivir, de trabajar y de entender la vida", ha dicho el obispo de Jaén.

Por otro lado, Sebastián Chico ha aprovechado también el encuentro con León XIV para expresarle su agradecimiento por la concesión de las indulgencias plenarias con motivo del Año Jubilar Diocesano, que la Iglesia de Jaén está celebrando con motivo del VIII Centenario de la Aparición de la Santísima Virgen de la Cabeza.