Primer encuentro de la nueva dirección de UGT Jaén con el PSOE para redoblar su "alianza estratégica"

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva dirección de UGT Jaén, con su secretaria general a la cabeza, Pilar Gil, ha mantenido el primer encuentro con el PSOE. En esta reuníón El PSOE y UGT han acordado redoblar su "alianza estratégica" en cuestiones tan sensibles para la ciudadanía como la defensa de la sanidad pública y la mejora de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha valorado la vinculación histórica de ambas organizaciones y la importancia de la labor que desempeña el sindicato para la mejora de los derechos y las condiciones laborales de la clase trabajadora.

"En los últimos años se han registrado importantes avances con el incremento del empleo indefinido, el aumento de la afiliación a la Seguridad Social o las subidas del salario mínimo y de las pensiones", ha dicho Latorre, pero también ha incidido en que "todavía queda trabajo por delante: consolidar y reforzar esos avances e ir sumando otros nuevos, como la reducción de la jornada laboral que está siendo bloqueada por PP y Vox".

De igual modo, partido y sindicato han mostrado su "profunda preocupación" por la "deriva" de la sanidad pública, "el deterioro" de los hospitales y centros de salud, "el grave déficit de profesionales", el incremento de las listas de espera y, en estas últimas semanas, "la mayor negligencia de la historia de la sanidad en Andalucía", que es el retraso en el cribado del cáncer de mama.

"Hoy se hace más necesaria que nunca la unidad de todos y todas en defensa de nuestra sanidad pública", han defendido tanto Latorre como Gil.