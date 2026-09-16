La primera edición del 'YYY? Visual Fest Jaén' se celebrará del 24 al 26 de septiembre

Presentación del 'YYY? Visual Fest Jaén'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'YYY? Visual Fest Jaén', festival audiovisual de ámbito nacional organizado por el Ayuntamieto, celebrará su primera edición entre los próximos 24 y 26 de septiembre en el Carmen de Elvín.

El concejal de UPM y Juventud, José Manuel Higueras, junto a representantes de las entidades patrocinadoras, ha presentado esta iniciativa, con la que "se da un paso adelante para adaptarse a las nuevas formas de creación audiovisual".

De esta forma, se pretende poner el foco en las nuevas narrativas digitales, la videocreación, el videoarte, la música y las posibilidades que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial, según ha informado el Consistorio.

En este sentido, el edil ha explicado que el nacimiento de 'YYY? Visual Fest Jaén' responde a la necesidad de "evolucionar" después de 14 años de Decortoan Joven y apostar por "lenguajes más actuales y más relacionados con las personas jóvenes".

Ha añadido que el nombre del nuevo festival hace un guiño a Yayyan, la antigua denominación árabe de Jaén, a través de las tres Y, al tiempo que plantea una reflexión sobre "¿qué viene después?" y la necesidad de "abrir horizontes" y explorar nuevas formas de expresión audiovisual.

Higueras ha destacado la respuesta obtenida en esta primera edición, con alrededor de 75 obras participantes, 18 de ellas procedentes de Jaén, y ha subrayado la apuesta del festival por las nuevas formas de expresión audiovisual, desde la inteligencia artificial hasta el videoarte experimental.

"A Jaén le falta promoción, pero no le falta talento", ha destacado, no sin añadir que uno de los objetivos es "mover el avispero jienennse de creación" y generar un espacio de encuentro entre jóvenes creadores, profesionales y personas que están dando sus primeros pasos en este ámbito.

Además, ha defendido que esta propuesta surge con una clara vocación de innovación y de proyección de Jaén como referente de la creación audiovisual contemporánea. "Lo que no evoluciona al final tiende a extinguirse", ha apuntado al explicar la transformación de Decortoan Joven en este nuevo proyecto, que permite a la ciudad apostar por "la innovación, la creación y la creatividad".

La primera edición del 'YYY? Visual Fest Jaén' contará con una selección oficial integrada por más de 30 obras de jóvenes creadores de entre 18 y 35 años, procedentes de distintos puntos de España y también de fuera del país.

Los trabajos seleccionados abarcan diferentes lenguajes y formatos audiovisuales y competirán en cinco categorías: Creación Visual Narrativa, Creación Visual y Música, Vídeo Creación, Vídeo Corto y Vídeo Corto IA.

Entre las obras seleccionadas, hay trabajos procedentes de Jaén y de otros puntos de Andalucía y España, con presencia de creadores de ciudades como Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Almería, Valencia, Bilbao o Santa Cruz de Tenerife, así como propuestas vinculadas a Granada y Bogotá y Quito y Jaén.

El jurado profesional estará presidido por Nell Córdova, directora, productora y socia fundadora de Cacao Cinema, y contará también con Cristina Mediero, actriz, directora y miembro de la Academia del Cine Español y de Andalucía; Adolfo García, experto en arte digital e innovación y fundador de Item Media y colectivo Miga; María Cuevas, directora de fotografía especializada en vídeos musicales, gestora cultural y miembro de Aamma, y Juan Antonio Anguita, cineasta e investigador en nuevas tecnologías aplicadas al cine.

EXHIBICIÓN, FORMACIÓN Y CREACIÓN

'YYY? Visual Fest Jaén' se desarrollará durante tres jornadas y combinará la exhibición de las obras seleccionadas con actividades formativas, encuentros con profesionales y propuestas de creación audiovisual en vivo.

Previamente, el programa comenzará del 21 al 23 de septiembre con talleres en centros educativos de la ciudad, como la Escuela de Arte José Nogué y los institutos de Secundaria Auringis y Fuente de la Peña.

El jueves 24 tendrá lugar el maratón de creación exprés 'YYY? Cinetón!', en el que jóvenes estudiantes realizarán piezas audiovisuales en vivo. La jornada continuará con un encuentro con el creador de contenido audiovisual Mowlihawk y las primeras sesiones de exhibición de las categorías de Creación Visual y Música, Vídeo Corto y Vídeo Corto IA.

El día siguiente se celebrará un encuentro sobre inteligencia artificial y ética visual, además de otro con el equipo del largometraje jiennense 'Gien'. Por la tarde se proyectará la categoría de Creación Visual Narrativa y, a las 22,45 horas, tendrá lugar la Gala Oficial de Entrega de Premios.

La programación concluirá el 26 de septiembre con una jornada de proyección de las obras ganadoras y un punto de encuentro con creadores, en colaboración con el XIV Rodando por Jaén.

El festival tiene el respaldo económico del Área de Juventud de la Diputación de Jaén, Construcciones Calderón, El Corte Inglés, UNED Jaén y Fundación Innovasur, así como con la colaboración de la Universidad Popular Municipal de Jaén, Jaén Audiovisual, Miga Cultura, Cacao Cinema, Sozyally, Aamma y Aceites Ciudad de Jaén.

'YYY? Visual Fest Jaén' nace con el objetivo de impulsar el talento audiovisual emergente, promover un uso reflexivo y creativo de las nuevas tecnologías digitales y generar un espacio de encuentro para jóvenes creadores, contribuyendo al mismo tiempo a posicionar Jaén como escenario de la cultura visual contemporánea.