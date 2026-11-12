Prisión provisional para el detenido en Priego de Córdoba acusado de intentar matar a una mujer en un bar

Archivo - Una patrulla de la Guardia Civil en Priego de Córdoba. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión provisional por la supuesta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa para el hombre de avanzada edad detenido el martes tras apuñalar a una mujer en el interior de una cafetería del municipio de Priego de Córdoba.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, después de que los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado lunes, cuando, tras recibir aviso de que el varón había causado a una mujer heridas de diversa consideración, compatibles con las que provoca un arma blanca, se personaron en el lugar agentes de la Guardia Civil, que detuvieron al supuesto autor de la agresión.

La mujer, por su parte, fue trasladada a un centro sanitario de la propia localidad, donde recibió una primera atención por las heridas leves que presentaba, mientras que el hombre detenido ha sido puesto a disposición judicial, que ha acordado el ingreso en prisión provisional. Los agentes investigan si se trata de un caso de violencia de género, aunque sin estar confirmado por el momento.