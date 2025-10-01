El programa de Canal Sur 'Tierra y Mar' recibe el Premio Nacional de Periodismo Agroalimentario

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editora del programa 'Tierra y Mar' de Canal Sur, María José Gómez-Biedma, ha recogido el XV Premio Nacional de Periodismo Agroalimentario en Ifema (Madrid) durante la celebración de la Fruit Attraction, la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, galardón que convoca la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE) con apoyo de algunas de las principales instituciones relacionadas con el sector primario.

El jurado de este galardón ha considerado que el informativo de Canal Sur Televisión dirigido por José María Montero "es uno de los espacios emblemáticos de la televisión pública andaluza y referente en lo que se refiere a la información de calidad vinculada al sector primario". Asimismo, destaca el hecho de que 'Tierra y Mar' desarrolle un periodismo de proximidad "interesándose por los problemas e inquietudes de las mujeres y hombres dedicados a estas actividades".

Este es un nuevo reconocimiento a la dilatada trayectoria de un programa que está a punto de alcanzar las 1.600 emisiones, con más de 600 premios desde su primera emisión en 1990, según ha detallado Canal Sur en un comunicado.

El premio se ha concedido en la categoría de Innovación por un reportaje de Sebastián Mateos, Abraham Sánchez y Rocío Moreno, dedicado a las aplicaciones de los subproductos del aceite de oliva y grabado con los investigadores del Instituto de la Grasa (CSIC) de Sevilla.

"El premio que recibimos es, en realidad, un premio compartido. Es un reconocimiento a sus periodistas, sí, pero también a los agricultores, a los pescadores y ganaderos y a los investigadores, científicos y empresarios que trabajan en este sector, que son los verdaderos protagonistas de nuestras historias", ha declarado la editora del programa, Gómez-Biedma.

'Tierra y Mar' ha arrancado su temporada 31 y continúa siendo líder de audiencia su franja horaria. Además, recientemente ha sido reconocido con el prestigioso premio Alimentos de España 2025 por su destacada labor en la promoción de productos nacionales. En 2019 también fue reconocido con el Premio Ondas, al que hay que sumar el de la Confederación Española de Pesca, el Premio Nacional de Medio Ambiente y, a nivel regional, el Premio Andalucía de Periodismo.

El canal de YouTube de 'Tierra y Mar' se acerca a los 80.000 suscriptores, con 27 millones de visualizaciones que muestran la labor del equipo de investigación de este programa, seña de identidad de Canal Sur y de Andalucía.