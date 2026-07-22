El programa 'Puentes' de la Diputación de Granada alcanza un 43% de inserción laboral

Clausura del programa 'PUENTES Agenda Urbana 2026' de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha celebrado el acto de clausura del programa 'PUENTES Agenda Urbana 2026', impulsado por la institución provincial y que cuenta con la colaboración del área de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Granada y del Consejo Social de la UGR, Francisco Cuenca.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto que el programa alcanza un 43 por ciento de inserción laboral entre los participantes de la edición anterior, un resultado que consolida una iniciativa que, desde su puesta en marcha en 2021, ha impulsado ya 190 proyectos en la provincia para favorecer el empleo juvenil y el desarrollo de los territorios.

En esta sexta edición, un total de 34 jóvenes universitarios menores de 30 años han desarrollado proyectos vinculados a la Agenda Urbana y Rural en ámbitos estratégicos como la vivienda, la economía de los cuidados, la movilidad sostenible, la agroalimentación, la innovación o la puesta en valor del patrimonio, reforzando el compromiso de la institución provincial con la formación, la empleabilidad y el desarrollo sostenible del territorio.

La sexta edición también ha supuesto un nuevo avance en materia de igualdad, alcanzando una participación femenina del 56 por ciento, lo que representa una evolución sostenida respecto al 45 por ciento registrado en la primera convocatoria.

A lo largo de seis meses, con un total de 600 horas de formación y prácticas, los participantes han seguido un itinerario formativo tutorizado y mentorizado por un equipo compuesto por 17 consultoras especializadas y 16 mentores del Consejo Social de la UGR.

Además, los estudiantes han recibido una beca mensual de 500 euros brutos, complementada con la cobertura de los gastos de desplazamiento a los municipios donde han desarrollado sus proyectos.

En esta edición han participado 15 entidades locales, entre las que se encuentran ocho mancomunidades, tres asociaciones de municipios y cuatro ayuntamientos.

Los proyectos desarrollados han abordado iniciativas de alcance comarcal como los estudios para el futuro Centro de Empresas de Base Tecnológica en Ogíjares, promovido por la Diputación, y el Centro de Innovación Territorial de la Alpujarra.

Asimismo, se han impulsado actuaciones relacionadas con la dinamización de senderos y vías ciclables, entre ellas la Senda Perimetral del Negratín, la Senda Litoral de la Costa Tropical y la Ruta Boabdil.

El programa también ha favorecido el desarrollo de iniciativas centradas en la economía de los cuidados, como el Centro Comarcal de Día en Colomera, proyectos vinculados a la industria del chopo en Santa Fe y estudios sobre las necesidades territoriales asociadas al futuro Acelerador de Partículas, en el marco del CITAI.

Desde su puesta en marcha en 2021 como experiencia piloto, esta alianza entre la Diputación de Granada, la Universidad de Granada, el Consejo Social de la UGR y las entidades locales ha impulsado un total de 190 proyectos en distintos puntos de la provincia, consolidándose como un modelo de colaboración institucional que conecta el conocimiento universitario con las necesidades de los municipios y contribuye a generar oportunidades de empleo y desarrollo en el medio rural.

La jornada de clausura ha concluido con la ponencia del catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Granada, Eugenio Cejudo García, dedicada al reto demográfico en Andalucía, y con una mesa redonda en la que estudiantes, tutores y mentores han compartido las experiencias y resultados obtenidos durante el desarrollo del programa.