El Hospital Infanta Elena de Huelva prepara un verano de reformas para "modernizar sus instalaciones"

Visita a las obras del Hospital Infanta Elena de Huelva para conocer las obras a desarrollar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, está aprovechando los meses de verano para desarrollar todo un programa de actuaciones dirigido a "modernizar sus instalaciones, renovar infraestructuras y seguir mejorando la atención que presta a la ciudadanía".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, las obras, planificadas para coincidir con el periodo de menor actividad asistencial, permitirán disponer de espacios "más confortables, seguros, eficientes y adaptados a las necesidades actuales de pacientes, familiares y profesionales".

La delegada territorial del ramo, Manuela Caro, ha visitado este miércoles el centro para conocer de primera mano el desarrollo de estas actuaciones, cuya inversión total ronda el millón de euros. Durante la misma ha estado acompañada por el equipo directivo del hospital, que le ha explicado las principales actuaciones que se desarrollarán durante los próximos meses.

La intervención "más significativa" se está llevando a cabo en la cuarta planta de hospitalización, donde se está acometiendo una reforma en profundidad que permitirá renovar este espacio. La actuación se ha programado durante el verano para aprovechar el periodo de menor ocupación hospitalaria.

En el ala derecha se está sustituyendo toda la carpintería metálica por nuevos cerramientos con un mayor nivel de aislamiento, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia energética del edificio, reducir el consumo y avanzar hacia un hospital cada vez más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

A ello se suman algunas actuaciones de mejora en el sistema de climatización, con el fin de ofrecer unas condiciones ambientales más confortables para pacientes, acompañantes y profesionales. En el ala izquierda, destinada a la hospitalización de Traumatología, la actuación se centra en la renovación de la pintura y los acabados, teniendo en cuenta el daño continuo provocado por el trasiego de camas y elementos de sujeción necesarios para estos pacientes. También se llevará a cabo una mejora de los cuartos de baño, en los que se incorporarán nuevos vinilos y elementos de protección antimicrobiana.

También se encuentra incluida en el proyecto la modernización del distribuidor principal, en el que se están incorporando mejoras relacionadas con la prevención de incendios y seguridad del paciente.

Las inversiones previstas durante este verano incluyen igualmente trabajos de impermeabilización en diferentes cubiertas del edificio. Se trata de una actuación "fundamental" para prevenir filtraciones, humedades y goteras, especialmente importantes en un centro sanitario, donde resulta imprescindible preservar tanto las instalaciones como las condiciones óptimas de funcionamiento de los distintos servicios.

Estos trabajos se desarrollarán de forma progresiva durante los próximos ejercicios, actuando por fases para renovar la impermeabilización de todas las cubiertas sin afectar a la actividad del hospital.

Otra de las actuaciones previstas permitirá ampliar el área de Anatomía Patológica mediante la creación de una nueva sala de análisis con cuatro puestos de trabajo para especialistas. Esta mejora reforzará la capacidad diagnóstica del hospital y facilitará el crecimiento de una especialidad cada vez más relevante para el abordaje de numerosas patologías.

El plan de mejora estival contempla además diversas actuaciones en el área quirúrgica con el fin de optimizar los circuitos asistenciales y seguir incrementando la seguridad del paciente. También está prevista la instalación de un nuevo transformador eléctrico que reforzará la capacidad y la seguridad del suministro energético del centro, aportando una mayor garantía de funcionamiento en caso de determinadas incidencias, así como de operaciones de mantenimiento necesarias. La mejora de los espacios destinados a pacientes y familiares también forma parte de este plan de actuaciones.

En este sentido, el hospital está actuando sobre la sala de espera de la Unidad de Cuidados Intensivos, creando un entorno "más cómodo y acogedor" para las familias que acompañan a sus seres queridos durante el ingreso. Esta intervención se completará en los próximos días con la incorporación de nuevo mobiliario.

A todas estas obras, cuyo desarrollo está previsto en los meses de verano, se suman las labores de mejora que se están llevando a cabo en el edificio cercano al hospital y cedido por la Diputación Provincial de Huelva, que acoge las consultas de Oftalmología y Rehabilitación. En este caso, se viene llevando a cabo en las últimas semanas un proyecto de renovación de todo el exterior del edificio, tanto el revestimiento de las fachadas como la impermeabilización de las cubiertas y otros elementos de interés.

ENCUENTRO CON PROFESIONALES

Durante la visita, José Manuel Correa y Manuela Caro mantuvieron además un encuentro con responsables de distintos servicios asistenciales del hospital, a quienes trasladaron su reconocimiento por el trabajo que desarrollan cada día.

En la reunión tuvieron la oportunidad de compartir las principales líneas de crecimiento y mejora del centro, poniendo en valor el compromiso de sus profesionales con la reducción de los tiempos de espera, la incorporación constante de innovación y una atención cada vez más cercana y humanizada.