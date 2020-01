Un proyecto europeo analiza el beneficio del aprendizaje socioemocional en escolares

Publicado 09/01/2020 18:02:36 CET

Participantes en el proyecto 'Learning to be' presentado en la Universidad Loyola Andalucía. - UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

El Campus de Sevilla de la Universidad Loyola ha acogido este jueves el acto de presentación de los resultados de un estudio experimental desarrollado en el marco del proyecto europeo 'Learning to Be' que aborda los beneficios del aprendizaje emocional y social entre escolares.

De acuerdo a este estudio, los escolares españoles de nueve a once años de edad son más propensos a desarrollar habilidades socioemocionales más altas en las aulas --afecto y preocupación por los demás, toma de decisiones responsables, potenciación de relaciones positivas o el manejo de situaciones difíciles-- que los que se encuentran en el rango de edad de 12 a 15 años, por lo que las políticas y programas escolares "deben enfatizar la importancia del conocimiento socioemocional en los estudiantes desde el comienzo del currículo escolar".

Además, "se ha demostrado que el aprendizaje emocional y social mejora el bienestar, el comportamiento y los resultados académicos de los niños", según figura entre las principales conclusiones del citado estudio experimental, en el que han participado más de 120 colegios --20 en cada país socio del proyecto-- y una comunidad educativa de más de 3.000 personas pertenecientes a seis países europeos, según ha informado la Universidad Loyola en un comunicado.

Un amplio equipo de investigadores y profesores de la Universidad Loyola pertenecientes a áreas como Educación, Psicología y Comunicación ha trabajado en 'Learning to be' bajo la dirección de Francisco Cuadrado e Isabel Benítez, colaborando con investigadores de universidades e instituciones de otros cinco países europeos; en concreto, Finlandia, Italia, Lituania, Portugal y Eslovenia.

El proyecto ha contado con financiación de la Unión Europea a través del programa 'Erasmus+', y apunta también que los estudiantes españoles obtienen "puntuaciones más bajas en autogestión y conciencia social, con lo que se deriva la necesidad de implementar programas que se centren en desarrollar dichas habilidades".

También se ha llegado a la conclusión, en base a los estudios, de que la autoestima "disminuye considerablemente a partir de los 12 años, otra variable socioemocional que debe considerarse en la vida diaria del alumno como una parte importante de su desarrollo".

Con respecto al género, el estudio ha demostrado que los chicos informan de un mayor número de experiencias relacionadas con el 'bullying' y dificultades en el centro escolar que las chicas.

Asimismo, el estudio señala que las escuelas deben prestar "especial atención a las competencias sociales y emocionales, creando un ambiente acogedor para los padres y la comunidad en general", y subraya la importancia de "crear hábitos para trabajar el aprendizaje socioemocional desde edades tempranas".

Igualmente, entre las conclusiones del estudio se indica "la necesidad de reforzar la investigación extendida en este ámbito y desarrollar y probar programas de aprendizaje social y emocional enfocados en maestros, estudiantes y administradores de los centros, quienes desempeñan un papel fundamental en la implementación efectiva y la sostenibilidad de estos programas".

Finalmente, se ha comprobado que "el aprendizaje social y emocional es medible y las evaluaciones deben ser formativas para mejorar continuamente la calidad de la instrucción y la integración sistemática en las escuelas".

Con esos resultados, el equipo de investigación elevará un informe a la Unión Europea "proponiendo políticas educativas que recojan estas propuestas y contemplen el aprendizaje socioemocional como un valor central de los futuros planes educativos".

MANUAL DE RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA DOCENTES

Este trabajo de campo ha servido, según indican desde la Universidad Loyola, para "demostrar la eficacia del manual de herramientas, recursos pedagógicos y buenas prácticas dirigido a docentes de centros de educación Primaria y Secundaria", que ha sido "uno de los resultados fundamentales" del proyecto 'Learning to Be'.

Este manual ofrece un repertorio de técnicas que permiten a los docentes "trabajar, entrenar y evaluar adecuadamente las competencias sociales y emocionales de los alumnos en clase". Según la universidad, "una correcta identificación y evaluación de estas competencias hará que su aprendizaje sea más rápido y eficaz".

Los planes educativos inciden en la necesidad de contar con este enfoque en las aulas, pero "la realidad es que los docentes no tienen recursos ni conocimientos suficientes para poner en práctica esta forma de enseñar", según explican desde el proyecto 'Learning to be', que, "para ayudar en esta tarea" a los docentes, ha desarrollado dicho manual.

Con esa "mejor perspectiva del aprendizaje y la enseñanza" se espera lograr "un desarrollo más saludable del estudiante". Además, se busca "fomentar relaciones más positivas en las escuelas, creando con ello entornos más favorables para el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos".

En esta búsqueda "no sólo participan alumnos y docentes, sino que debe involucrarse toda la comunidad educativa, especialmente los equipos directivos de los centros escolares y las autoridades educativas", según defienden desde dicho proyecto.

Además de reunir a investigadores y profesores miembros de 'Learning to be', han asistido a la presentación de resultados del proyecto los representantes de los colegios que han colaborado con los trabajos experimentales, y también personas procedentes de los muchos centros educativos con los que tiene relación la Universidad Loyola, así como una representación del personal docente e investigador de Loyola.