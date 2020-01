Proyecto europeo coordinado en Andalucía impulsa tecnología robótica para mejorar el mantenimiento de infraestructuras

Publicado 17/01/2020 17:36:27 CET

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Piloting, iniciativa europea integrada por un consorcio de 14 empresas e instituciones de España, Grecia, Suiza, Francia, Chequia, Noruega y Países Bajos, liderado por la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (FADA-Catec), desarrollará desde Andalucía tecnología robótica para mejorar las tareas de inspección y mantenimiento de infraestructuras civiles envejecidas.

Así, el proyecto coordinado desde la comunidad trabajará para abordar la falta de inversiones para la renovación de infraestructuras civiles deterioradas por el paso del tiempo, como túneles o puentes, que requiere un aumento en la eficiencia y la calidad de las actividades de inspección y mantenimiento para conservar los niveles de seguridad necesarios, según ha informado la organización en un comunicado.

Enmarcado en el Programa de Financiación de la Investigación y la Innovación en la Unión Europea, Horizon 2020, y con un presupuesto de más de 9,5 millones de euros, este proyecto propone la adaptación e integración de soluciones robóticas en una única plataforma, que será probada y evaluada en pruebas piloto en refinerías (sector de petróleo y gas), puentes y/o viaductos y túneles (obra civil e infraestructuras de transporte) con la participación de todos los actores que conforman la cadena de valor en el sector de la inspección y mantenimiento.

El proyecto demostrará que la aplicación de la robótica en tareas de Inspección y Mantenimiento (I&M) mejorará la calidad y eficiencia de la inspección, aumentará la seguridad de sus operarios, disminuirá el coste y el tiempo de las operaciones y demostrará su gran impacto socioeconómico.

Hasta ahora los proyectos de robótica aplicados a I&M se han centrado principalmente en el desarrollo tecnológico puro. Sin embargo, Piloting se concentrará en cumplir con los requisitos realistas de los usuarios finales y teniendo en cuenta restricciones operativas como estructuras congestionadas, turbulencias del aire o las condiciones climáticas, entre otras.

Así, no solo demostrará las tecnologías desarrolladas, sino que también involucrará a la cadena de valor completa (desde proveedores tecnológicos hasta proveedores de servicios de inspección y propietarios de infraestructuras) asegurando la futura aplicación industrial y la explotación de los desarrollos tecnológicos del proyecto.

Piloting acaba de celebrar su reunión de lanzamiento en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis, y a la que han asistido todos los socios: la Universidad de Sevilla (España), la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (Suiza), Chevron Oronite Corporation (Francia), Ferrovial Agroman (España), Honeywell International (Chequia), GE Inspection Robotics AG (Suiza), Applus RVIS (Países Bajos), Egnatia Odos AE (Grecia), Quasset B.V (Países Bajos), Sintef (Noruega), Inlecom Innovation (Grecia), the Institute of Communications and Computer Systems (ICCS, Grecia) y Robotnik Automation (España).

FADA-Catec, además de ser el coordinador del proyecto, desarrollará dentro de Piloting tecnologías relacionadas con la robótica aérea y la estación de control de los robots de inspección.

SOBRE FADA-CATEC

Catec es un centro tecnológico avanzado que contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas del sector aeroespacial mediante la investigación e innovación tecnológica, la creación de conocimiento, la transferencia de tecnología y los servicios avanzados. Está impulsado por la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial, entidad presidida por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a través de la Agencia IDEA, y cuenta con una plantilla compuesta por más de 60 especialistas y técnicos.

En sus diez años de trayectoria, se ha convertido en uno de los centros tecnológicos más activos en proyectos de I+D+i nacional y europea, destacándose en campos como el desarrollo de tecnologías y aplicaciones de fabricación avanzada e Industria 4.0, los sistemas aéreos no tripulados o drones (UAS/RPAS), la robótica aérea, o los ensayos no destructivos.

Actualmente trabaja en más de 60 proyectos de I+D, tanto con organismos públicos de investigación como con empresas, liderando en varios de ellos iniciativas de los programas europeos VII Programa Marco y Horizonte 2020 de la Comisión Europea.