El proyecto para reparar los daños de los seísmos en la Basílica de las Angustias estará en noviembre

Cartel de la campaña para restaurar la Basílica de las Angustias. - HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS DE GRANADA

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos técnicos y preparatorios para acometer la restauración de la cúpula y de las zonas afectadas por los terremotos en la Basílica de la Virgen de las Angustias de Granada continúan su curso y está previsto que en noviembre esté listo el proyecto técnico.

La intervención supondrá un importante esfuerzo técnico y económico, que no se limitará a la reparación de los daños, sino que incluirá la instalación de andamiajes especiales de gran altura, sistemas de seguridad, protección de los elementos artísticos, preparación de accesos, acopio de materiales y demás medios auxiliares necesarios.

Desde la Hermandad de la Virgen de las Angustias de Granada explican que la complejidad de estos trabajos exige "una especial prudencia", puesto que el verdadero alcance de determinados daños solo podrá conocerse mediante su inspección directa, una vez instalados los medios de acceso.

Por este motivo, la valoración económica definitiva y la planificación de los trabajos deberán ajustarse a las conclusiones técnicas.

La Hermandad junto a la parroquia y el Arzobispado mantiene como prioridad garantizar una intervención rigurosa y segura, encaminada a preservar este extraordinario patrimonio religioso, histórico y artístico, así como a recuperar plenamente la Basílica de la Patrona de Granada y su Archidiócesis, tan arraigada en el corazón de los granadinos.

La Hermandad de la Virgen de las Angustias ha puesto en marcha una campaña de recogida de donaciones para estas reparaciones y ha habilitado una cuenta bancaria para transferencias (ES41 0049 0164 6729 1020 3691), así como la posibilidad de colaborar con Bizum, con el código 03310.