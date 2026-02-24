Un proyecto de la UGR descubre una reducción del ceceo y un ligero aumento del seseo en los acentos andaluces

Mapa del seseo y del ceceo en Andalucía - UGR

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada (UGR) ha puesto de manifiesto una reducción del ceceo y un ligero aumento del seseo en los acentos de Andalucía tras recopilar casi 500.000 audios de andaluces para estudiar variantes como estas y la abertura vocálica, entre otros fenómenos propios del sur.

Así lo ha indicado con motivo del Día de Andalucía la UGR en una nota en la que ha detallado que el ceceo es cada vez menos común en Andalucía, mientras que el seseo se mantiene más estable. Es una de las conclusiones preliminares del Atlas Lingüístico Interactivo de los Acentos de Andalucía, un proyecto que se está llevando a cabo entre enero de 2023 y diciembre de 2026 en el Departamento de Lengua Española.

El investigador Alfredo Herrero de Haro es su autor. El objetivo es describir cómo varían los acentos de Andalucía en más de 500 puntos de su geografía. Los resultados de este proyecto se compararán con los del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, desarrollado también en la UGR y publicado en 1973 con datos recogidos entre 1953 y 1958.

Mediante una mezcla de encuestas en línea y entrevistas en persona, se han obtenido 493.433 audios de 4.469 personas, de los cuales se han seleccionado 138.171 audios de 1.163 personas pertenecientes a 571 ubicaciones. Los datos elegidos se han procesado usando distintas herramientas informáticas de análisis acústico y ya se han terminado 80 de los mapas que conformarán el atlas.

El mapa más difícil, y el más esperado, es el que ilustra la distribución del ceceo, seseo y distinción S/Z en Andalucía. "El estigma hace que muchos hablantes de zonas no distinguidoras sientan presión por modificar su forma de hablar durante las entrevistas, bien de manera consciente o inconsciente", explica el investigador.

Así, algunos hablantes ceceantes terminan seseando o distinguiendo "S" y "Z", y algunos hablantes seseantes diferencian entre "S" y "Z" durante la recogida de datos, a pesar de no hacerlo en su habla espontánea. La distribución general del ceceo, seseo y distinción S/Z no ha cambiado enormemente entre la década de los años 50 del pasado siglo y la de 2020 en adelante, pero sí se localizan algunas diferencias.

La distinción S/Z se ha extendido, especialmente en el norte de Huelva y de Córdoba. Además, algunos puntos tradicionalmente ceceantes en la costa de Málaga, Granada y Almería han pasado a distinguir entre "S" y "Z".

Otras áreas ceceantes en Jaén, Granada y Almería parecen haber desaparecido, y la única zona "no distinguidora" en Almería es ahora el lugar ceceante del suroeste almeriense. El seseo, por su parte, se mantiene relativamente bien, aunque los datos indican que se ha reducido en el norte de Jaén, a pesar de que algunas islas de puntos seseantes siguen sobreviviendo en esta provincia.

El seseo parece haberse extendido igualmente a algunos puntos ceceantes en las provincias de Málaga y Sevilla, aunque los datos de estos lugares se están revisando debido al proceso de enmascaramiento de rasgos fonéticos. "Como se sospechaba, el estigma ha causado que la extensión del ceceo haya experimentado una mayor reducción que la del seseo. Esto es más obvio en la costa mediterránea y en el bloque tradicionalmente ceceante del oeste de Granada, donde han ido apareciendo puntos distinguidores. Las islas de ceceo son mucho menos comunes ahora. Un buen ejemplo de ello es Montalbán de Córdoba, un pueblo ceceante rodeado de pueblos seseantes", detalla Herrero de Haro.

Otro fenómeno lingüístico consiste en pronunciar "A" ante consonante apocopada ("S" o "L") como una "E" abierta. Este efecto se conoce comúnmente como 'La Andalucía de la "E"', a pesar de que también se da fuera de esta comunidad autónoma, por ejemplo, en Murcia.

El profesor Amado Alonso publicó en 1956 'En la Andalucía de la e: dialectología pintoresca', un estudio en el que situaba el fenómeno en un triángulo entre Puente Genil (Córdoba), Estepa (Sevilla) y Alameda (Málaga), aunque también hablaba de otros puntos en los que también se daba la particularidad.

Dicho fenómeno se encuentra hoy en los límites entre las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, aunque no con tanta vitalidad como en el pasado. Sin embargo, el nuevo atlas de la UGR lo ha encontrado en 31 puntos de Andalucía. La mayor concentración de áreas en las que se identifica está en el centro-norte de la provincia de Granada.

"Una de las principales sorpresas que han surgido durante el análisis de los datos del macroestudio ha sido la extensión de la abertura vocálica. La tendencia universal de las lenguas es la evolución hacia la sílaba abierta, esto es, omitir consonantes al final de sílaba. Así, el 'comerse' las consonantes finales en Andalucía (y muchas otras partes del dominio hispano) no es nada más que un ejemplo de esa tendencia universal de las lenguas", detalla el autor.

Sin embargo, en Andalucía oriental, esa omisión de consonantes al final de sílaba viene acompañada de una abertura vocálica. Un hablante de Jaén, Granada o Almería, cuando diga "los", omitirá esa "S" final y pronunciará una "O" distinta a la de la palabra "lo". Algo igual pasa con las otras vocales, por lo que la "A" de "las" es distinta a la de "la", y la "E" de "ves" es distinta a la de "ve". Algunos autores dicen que este fenómeno también se da en "I" y "U", aunque esto todavía se debate.

"Todavía no se ha terminado de analizar este efecto, pero nuestro mapa muestra con una línea roja el límite occidental del mismo, según el atlas de 1973. Este no encontró rastros de ese fenómeno en las provincias de Cádiz y Huelva, y el nuestro ya ha encontrado numerosos ejemplos en esas dos provincias", detalla el investigador.

Puede que la abertura vocálica, un fenómeno tradicionalmente asociado a Andalucía oriental, se haya extendido hacia el oeste desde que se recogieran las muestras para el atlas anterior en los años 50 del pasado siglo. Sin embargo, también es viable que el menor grado de abertura vocálica que se encuentra en el occidente de Andalucía, o las fuertes aspiraciones que se dan en Cádiz y Huelva, hiciesen que los creadores del antiguo atlas no detectaran la abertura vocálica durante su análisis perceptivo.

El nuevo atlas contiene solamente un mapa que no se centra en fonética ni en fonología, sino en un rasgo morfosintáctico: el uso de "ustedes" con la segunda persona del plural (ejemplo: "Ustedes veis").

Si comparamos el mapa actual con el creado con datos de los 50, se detecta que el uso de "vosotros" se está extendiendo en zonas en las que tradicionalmente se usaba "ustedes", han indicado desde la UGR en nota de prensa.

El proyecto Atlas Lingüístico Interactivo de los Acentos de Andalucía es más que un trabajo de lingüística. Contiene grabaciones de informantes de 571 puntos en los que los habitantes hablan sobre las tradiciones, comida típica y actividades turísticas de interés en su pueblo.

El estudio también ha desarrollado una nueva metodología para crear atlas lingüísticos que se puede aplicar a otras lenguas del mundo. El investigador Herrero de Haro está trabajando con un equipo de la Universidad de Macquarie (Australia) en la creación de un atlas de los acentos del inglés de Australia.