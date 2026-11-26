El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PSOE-A Josele Aguilar ha reprochado este jueves al vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, de haberse dejado comprar por el PP y dedicarse ahora a "tapar las vergüenzas" del partido con el que firmó un pacto de gobierno al inicio de la actual legislatura andaluza, mientras que el también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local ha reprochado al diputado socialista condenas impuestas a exalcaldes de dicho partido por supuestos casos de corrupción.

Ha sucedido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde Josele Aguilar ha preguntado a Manuel Gavira qué opina del caso del alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), al que se ha abierto juicio oral por un presunto delito de prevaricación por una contratación.

El parlamentario socialista ha subrayado que al alcalde de Estepona "se le ha abierto juicio oral acusado de malversación y de prevaricación por haber contratado como personal eventual en el ayuntamiento a una mujer con la que mantenía una relación sentimental, aun sabiendo que no iba a ir a trabajar ni un solo día".

"No lo digo yo, lo dice el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación", ha remachado Josele Aguilar antes de agregar que "el PP dice haberle abierto un expediente informativo", y de preguntarle al vicepresidente de Vox "qué opinión le merece este comportamiento", y si cree que "sería oportuno impulsar un código de ético y de buen gobierno desde su consejería".

Manuel Gavira ha respondido al diputado del PSOE-A que "ese código no hay que inventarlo porque ya está previsto en la Ley 2/2021, que "encargó a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción elaborar un código ético de buenas prácticas para todo el sector público andaluz, incluidas las entidades locales".

Además, el consejero de Administración Local ha replicado a Josele Aguilar que "la ley estatal de Transparencia ya impone principios de buen gobierno a los miembros de la Junta de Gobierno local", y "la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dispone de un código al que puede adherirse cualquier ayuntamiento".

Dicho esto, Gavira ha remarcado que el actual Gobierno autonómico de PP-A y Vox "no va a duplicar normas" ni a "invadir la autonomía municipal", porque "la ética no consiste en producir leyes ni más papeles", sino en "cumplir las reglas y actuar con honra, que es lo que ustedes no hacen", ha espetado el dirigente de Vox al representante socialista.

El diputado del PSOE-A ha aprovechado entonces su segundo turno para afear a Gavira "lo valiente que era" cuando se sentaba en la bancada de la oposición, y lo "pequeñito y cómplice que parece" desde que gobierna en coalición con el PP-A.

En esa línea, Aguilar ha acusado a Gavira de pasar "de ser la 'derecha valiente' a la 'derecha fungible', la que se compra y se vende", y le ha afeado "con qué poco precio le han comprado". Además, el diputado socialista ha remarcado que Vox es quien ejerce "la acusación particular" en el caso del alcalde de Estepona, por lo que ha insistido en afearle al vicepresidente segundo que se dedique desde el Parlamento a "taparle las vergüenzas al Partido Popular".

Además, ha replicado a Gavira que la FEMP "mantiene a García Urbano como vicepresidente", por lo que ha preguntado al vicepresidente segundo "cómo se van a fiar" los socialistas de que dicho organismo "aplique alguna norma, si a un alcalde acusado de prevaricación y malversación lo mantienen como vicepresidente".

Aguilar ha concluido reprochando al dirigente de Vox su "cinismo", así como aconsejándole que "se respete un poquito" y "deje ya de tapar las vergüenzas del PP".

El vicepresidente segundo de la Junta ha replicado al diputado socialista que "hay que tener bastante cuajo para que uno del PSOE venga al Parlamento de Andalucía y hable de ética", al tiempo que le ha afeado que el Grupo Socialista no votara a favor en 2021 de la ley que creó la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que "encargó el código" ético que ha mencionado anteriormente.

Además, Gavira ha afeado a Aguilar el caso del que fuera dirigente del PSOE Francisco Salazar, "el de las felaciones, el de la bragueta y el de los escotes", ha comentado, y ha concluido su intervención con un recorrido "turístico" sobre casos por los que han sido "condenados" exalcaldes socialistas de Estepona, Linares (Jaén), Los Palacios y Villafranca (Sevilla) o Peñarroya (Córdoba), entre otros que ha citado.

"Ustedes se ríen de los andaluces, porque son ustedes los que malversan, los que prevarican y los que son condenados", ha espetado el dirigente de Vox al parlamentario socialista para concluir.