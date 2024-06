PSOE acusa a la Junta de "desmantelar" el Hospital de Alcaudete (Jaén) para "convertirlo en un simple centro de salud"

ALCAUDETE (JAÉN), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha acusado a la Junta de "desmantelar" el Hospital de Alcaudete (Jaén) para "convertido en un simple centro de salud con algunas especialidades".

En una visita al centro, ha animado a la población a "defender" el Hosptal porque hacerlo es "defender su salud y su vida, la suya y la de sus familias". .

Acompañada por la alcaldesa, Yolanda Caballero, la parlamentaria Mercedes Gámez y el alcalde de La Bobadilla, Manuel Latorre, Férriz ha advertido que ésta es "una hoja de ruta premeditada" y repetida en otros hospitales comarcales", ya que la Junta "se ha propuesto desmantelarlos y convertirlos en centros de salud".

Ha apuntado que el Hospital de Alcaudete ha sido "referente y ejemplo" de asistencia sanitaria y que los vecinos "han tenido un servicio de primera calidad a las puertas de sus domicilios". "No se entiende que la Junta, con la mayor cantidad de dinero de la historia, esté desmantelando este hospital y poniendo en riesgo la salud y la vida de sus vecinos", ha dicho Férriz.

"No hay radiólogo, no se hacen radiografías, han estado meses sin Traumatología y ahora hay un tapón enorme, cardiología, neumología y medicina interna acumulan una lista de espera de un año, antes se operaban cataratas y ahora no porque los quirófanos están cerrados desde marzo", ha señalado la dirigente socialista, que ha añadido que se está derivando a la población "a pruebas y diagnósticos al Hospital de Jaén, que tiene prácticamente la mayor lista de espera de toda Andalucía".

Así las cosas, Férriz ha dicho que el PP "se ha propuesto destrozar la sanidad pública para empujar a la gente a hacerse un seguro e ir a consultas privadas, que pueden costar de 75 a 120 euros" cuando "antes había una sanidad pública que les daba respuesta".

Por su parte, la alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, ha afirmado sentirse "muy preocupada" por el deterioro progresivo del Hospital, que está siendo "absolutamente desmantelado" por la Junta de Andalucía.

Este hospital era "la joya de la corona", con "una atención sanitaria de primer nivel", y ahora, "día tras día recibo en mi despacho a vecinos y vecinas que se quejan de listas de espera interminables, de quirófanos cerrados y de ausencia de especialistas, vecinos desesperados que piden ayuda porque no se pueden pagar la consulta privada".

Caballero también se ha referido a la situación de trabajadores de la plantilla que "viven en una gran incertidumbre laboral", como es el caso de las trabajadoras del servicio de telefonía y centralita.

"Como alcaldesa, me tengo que movilizar en defensa de mis vecinos y vecinas, denunciando la insensibilidad de la Junta de Andalucía con la sanidad pública y estando de manera implacable en la defensa de los servicios públicos", ha concluido Caballero.