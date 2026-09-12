El PSOE-A acusa a la Junta de expulsar a bomberos del Infoca con más experiencia de la oferta de empleo público

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico por Huelva, Mario Jiménez. - PSOE DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico por Huelva, Mario Jiménez, ha criticado este sábado la "desastrosa gestión" del Gobierno de Juanma Moreno en materia de emergencias, alertando de la "grave situación" en la que queda el dispositivo Infoca tras la reciente oferta de empleo público y la baremación de su bolsa de trabajo.

En una nota de prensa, Jiménez ha revelado que, de las aproximadamente 4.500 solicitudes presentadas, la administración autonómica ha rechazado a casi el 90% de los aspirantes, 4.000 profesionales, debido a un "problema desastroso" en la certificación de méritos y en la entrega de documentación.

"No pueden fallar 4.000 de los 4.500 solicitantes. Evidentemente lo que falla es el sistema propuesto por la Agencia de la Emergencia", ha remarcado el parlamentario socialista. Jiménez ha advertido de que esto impedirá la incorporación de los profesionales más cualificados, algunos con más de cuatro o cinco años de combate directo contra el fuego, expulsando a quienes llevan más tiempo concursando y deberían tener más derecho a acceder a esos puestos.

Asimismo, el PSOE andaluz ha señalado que la denuncia socialista coincide con el escrito conjunto registrado por los sindicatos CGT, UGT, CCOO, UITA y CSIF, en el que han exigido una reunión de urgencia a la dirección de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Las organizaciones sindicales alertan de que la Junta se niega a permitir la subsanación o corrección de documentos que ya fueron presentados en plazo, un criterio desproporcionado que provocará la pérdida de puntos y la expulsión de aspirantes por meras trabas burocráticas.

En este sentido, Jiménez ha criticado que la dirección de la agencia y de Recursos Humanos haya respondido con una "negativa cerrada incomprensible" a las advertencias sindicales, remarcando que no solo están en juego los derechos laborales, sino la propia supervivencia del servicio: "Ya este año no se han podido nutrir todos los retenes y el proceso de contratación ha sido desastroso".

RETENES BAJO MÍNIMOS, TURNOS DUPLICADOS Y FALTA DE EFECTIVOS

En este sentido, Jiménez ha recriminado que este problema administrativo compromete directamente la seguridad y operatividad del Infoca, recordando que durante este verano el dispositivo ha estado en una situación límite: "En plena campaña de incendios han faltado más de 400 efectivos, los retenes no contaban con el número mínimo que establece la propia normativa y los conductores se han visto obligados a duplicar turnos por no contratar a especialistas", ha afirmado.

El dirigente del PSOE-A ha vinculado este colapso a la tozudez y al desastre de gestión absoluto de la Agencia de Emergencias, a la que se ha referido como "ese capricho del consejero de la Presidencia". Según ha concluido Jiménez, los fallos en este modelo de gestión explican el trágico balance de un verano marcado por fallecidos, como en el incendio de Los Gallardos, y decenas de miles de hectáreas achicharradas por incapacidad y por una manera de gestionar las emergencias y los incendios forestales que son un "absoluto fracaso" en Andalucía.