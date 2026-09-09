PSOE-A acusa a Moreno de "cambiar de posición pública" y usar el "problema" de menores en Ceuta para "confrontar"

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de haber cambiado de "posición pública" en relación a la acogida de menores migrantes no acompañados en la comunidad autónoma tras la crisis registrada este verano en Ceuta, y ha censurado que el dirigente 'popular' está usando lo que "objetivamente" es "un problema" para "confrontar con el Gobierno de España".

Así se ha pronunciado la también portavoz adjunta del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que, a preguntas de los periodistas, ha llamado la atención acerca de que Juanma Moreno, "antes de las elecciones", y "por intentar arañar votos en un espectro del electorado intentando diferenciarse de Vox, dijo que tenía 'el corazón así de ancho', y que no era ningún problema que vinieran niños y niñas a Andalucía".

Además, ha remarcado que la Junta y el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta firmaron en la pasada legislatura un convenio "para la acogida de menores extranjeros no acompañados" en la comunidad andaluza, y se ha preguntado "qué ha cambiado" desde entonces para que Moreno haya pasado de tener "el corazón así de grande" a decir "literalmente" que los menores llegados a Ceuta a finales del pasado mes de julio "no pueden pisar la península".

María Márquez ha sostenido así que "el presidente de la Junta de Andalucía tiene que dar muchas explicaciones en este sentido, porque cuanto menos ha cambiado de posición pública", y "este asunto sólo le ha servido para manosear y confrontar políticamente con el Gobierno de España".

De igual modo, ha denunciado que por parte del Gobierno de Moreno "están anteponiendo la estrategia del Partido Popular a nivel nacional, que única y exclusivamente pretende la confrontación con el Gobierno de España, el desgaste" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, "en vez de resolver el problema".

"Pareciera que al Partido Popular le interesara utilizar este tema para confrontar y desgastar con el Gobierno de España, en vez de resolver lo que sin duda es un problema" frente al que "todos" deben "poner medidas encima de la mesa" para su resolución, que "es lo que está haciendo el Gobierno de España, y lo que nosotros, desde la oposición, pedimos que haga también el Gobierno de la Junta de Andalucía", ha comentado María Márquez para finalizar.