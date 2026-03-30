PSOE-A acusa a Moreno de poner "en juego el futuro de la educación infantil en Andalucía" y le urge a rectificar

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha sostenido este lunes que el futuro de la educación infantil en Andalucía "está en juego", y ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "rectifique" tras la "imposición" y "falta de negociación" con el sector, al que ha tratado con "absoluta falta de respeto", lo que "les ha obligado a levantarse de la mesa de negociación".

"No se trata de un desencuentro puntual", según ha advertido Patricia Alba en un comunicado en el que ha señalado que la actuación del Ejecutivo andaluz en esta materia confirma una "forma de gobernar basada en el desprecio al diálogo y en la toma de decisiones unilaterales".

El Gobierno de la Junta de Andalucía, ha asegurado la representante socialista, "ha ignorado deliberadamente a todas las asociaciones que representan a este sector, negándose a consensuar una cuestión tan básica y clave como es la actualización del precio por plaza y el abono del mes de agosto, que garantiza la viabilidad de estos centros educativos".

En este sentido, la secretaria de Educación del PSOE-A ha criticado que el Gobierno de Moreno ha actuado "con una irresponsabilidad difícil de justificar, dando la espalda a quienes sostienen día a día este servicio básico".

"Estamos hablando de la sostenibilidad de cientos de centros, del empleo de miles de mujeres mayoritariamente y de la calidad educativa que reciben los niños y niñas en Andalucía", ha subrayado.

Alba ha criticado, además, que "la única propuesta que ha sido capaz de plantear el Gobierno andaluz ha sido la ampliación de la gratuidad", una "promesa, además, que hicieron cuando entraron en la Junta de Andalucía" y con la que ahora "llegan tarde" y "utilizada como titular político y electoralista, pero completamente vacía si no se acompaña de una financiación real y suficiente", según ha apostillado.

Así, la secretaria de Educación del PSOE-A ha denunciado que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía "lo que están haciendo es vender un anuncio mientras ponen en riesgo la viabilidad del sistema", ya que "si no se acompaña la financiación en septiembre, tendrán que cerrar muchos centros; por tanto, no es de extrañar que las asociaciones se hayan levantado de la mesa".

"Cuando una de las partes no escucha, no cede y no dialoga, esto no es una negociación, esto es una imposición", ha aseverado Patricia Alba, para quien Juanma Moreno ha demostrado que "no cree en el consenso, que no respeta al sector de las escuelas infantiles en Andalucía y que está dispuesto a tomar decisiones que pueden provocar, en septiembre, el cierre de centros y el deterioro, por supuesto, del servicio".

Alba ha instado al presidente andaluz a "rectificar" y a "abandonar la soberbia", al tiempo que reclama a su Gobierno que "vuelva a la mesa de negociación con una voluntad real de acuerdo y atender la demanda legítima de las asociaciones".

"Lo que está en juego no es un titular ni es una medida aislada; lo que está en juego es el futuro de la educación infantil en Andalucía y, con eso, con el futuro de nuestra tierra, no se juega", ha concluido la representante del PSOE-A.