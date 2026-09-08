PSOE-A acusa a PP-A y Vox de "bloquearle" 109 iniciativas en el Parlamento y teme que formen "un muro" esta legislatura

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha criticado este martes que los grupos del PP-A y Vox en el Parlamento andaluz han "bloqueado" 109 iniciativas que los socialistas habían registrado para su debate en comisión, y ha advertido de que el "muro" que, en su opinión, han formado con ese comportamiento los dos socios del Gobierno andaluz actual "puede ser la tónica general durante esta legislatura".

Así lo ha apuntado el también portavoz del Grupo Socialista en el Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento en una atención a medios en la Cámara andaluza en la que ha explicado que su partido registró "hasta el 31 de agosto" pasado un total de "109 iniciativas" que por parte del PP-A y Vox "han tumbado" en las mesas de las comisiones que se han reunido desde entonces.

Alejandro Moyano ha denunciado que, con esa actitud, por parte de PP-A y Vox provocan que no se pueda debatir "de lo que le importa a Andalucía y a los andaluces" en el Parlamento, de "aquellas cuestiones que son prioritarias" para la actividad política de los socialistas y que en su grupo creen que se necesita debatir.

En esa línea, ha censurado que PP-A y Vox "no quieren que debatamos de absolutamente nada que tenga que ver con los problemas y las preocupaciones de los andaluces", y al respecto ha puesto de relieve que entre las iniciativas presentadas por el PSOE-A figuraban algunas relativas a la "financiación de las universidades públicas, que están absolutamente asfixiadas" actualmente por la Junta, según ha criticado; al Plan Estatal de Vivienda, o a los terremotos de Granada y los incendios forestales que se han registrado en Andalucía durante este verano, que ha descrito como "negro".

Moyano ha vinculado este proceder de PP-A y Vox con la forma de gobernar del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "lleva ocho años poniéndose de perfil y no ejecutando las competencias que tiene" como presidente de la autonomía andaluza, según ha criticado.

"Su única manera de hacer política es la confrontación con el Gobierno de España, la pelea constante y la crítica al presidente, a Pedro Sánchez, y todo lo que venga del Gobierno", sin poner "ningún tipo de solución encima de la mesa desde el ejercicio de su competencia", ha denunciado Alejandro Moyano a la hora de describir la labor de Juanma Moreno.