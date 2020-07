PSOE y Adelante recibirán en el Parlamento andaluz a la plataforma de las AMPA de colegios públicos de Córdoba

CÓRDOBA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Adelante Andalucía recibirán el próximo jueves en el Parlamento andaluz a la plataforma integrada por las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de siete colegios públicos de Córdoba, en los que el Gobierno andaluz de PP y Cs ha cerrado líneas educativas, "a pesar de contar con demanda de matriculaciones por parte de las familias".

A este respecto y en un comunicado conjunto de PSOE y Adelante Andalucía, el parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Juan Pablo Durán ha criticado que "haya familias que ven como sus hijos son enviados por la Junta de Andalucía a colegios concertados, a pesar de haber solicitado un centro público en el que hay plazas disponibles", y ha afirmado que "es la estrategia de Moreno Bonilla para seguir cerrando aulas en colegios públicos y deteriorando el sistema educativo público andaluz".

Para Durán, el Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno "y la gestión del consejero Imbroda han sumido a la educación andaluza en un verdadero caos, porque, en lugar de apostar por reforzar la educación pública por encima de todo y de manera urgente, prefiere delegar su responsabilidad en los equipos directivos y proseguir con su hoja de ruta privatizadora".

En este sentido, el parlamentario socialista ha recordado que el nuevo decreto de escolarización y la modificación del baremo de asignación de centro ya le costó al Gobierno andaluz de PP y Cs "una huelga educativa en marzo, ampliamente respaldada por la comunidad educativa", pero, "ni esta huelga, ni la peor crisis sanitaria, social y educativa de los últimos meses han provocado el más mínimo giro ni rectificación de la Junta de Andalucía, que sigue su camino privatizador".

Frente a ello, en el PSOE rechazan "la supresión de líneas educativas en los centros públicos", reprochando el parlamentario socialista cordobés al Ejecutivo andaluz de PP y Cs "la falta de transparencia y previsión ante la vuelta a las aulas el próximo mes de septiembre".

Por su parte, la parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía Ana Naranjo ha señalado que, a diferencia del Gobierno andaluz, en Adelante sí van "a escuchar a las AMPA de siete colegios públicos de Córdoba, porque creemos y apostamos por la educación pública, porque estamos en contra de la supresión de aulas en la escuela pública y porque entendemos que la situación derivada de la pandemia ha generado nuevas necesidades que hacen que no podamos volver al cole en septiembre con las mismas ratios y el mismo número de docentes del curso anterior".

Naranjo ha hecho hincapié, además, en la "discriminación" que sufre la educación pública en favor de la concertada, señalando que "la eliminación de unidades en la escuela pública atenta contra el derecho de libre elección de centro educativo".

"Es curioso que cuando se trata de colegios concertados, donde también ha disminuido el número de matriculaciones por el descenso de la natalidad, el Gobierno andaluz de PP y Cs no suprime líneas ni unidades y, en la pública, cuando no se alcanzan las ratios que consideran oportunas, algo que no es el caso de estos siete colegios, se eliminan clases o se unifican distintos niveles".

Por todo ello, Naranjo ha vuelto a pedir al consejero de Educación que "deje de tomar parte por la escuela privada y destine a la educación pública los recursos necesarios para bajar ratios y ampliar plantillas, algo imprescindible, porque el profesorado va a tener el próximo curso más trabajo", ya que "tendrá que adaptar programaciones, poner en marcha planes de refuerzo y dar una atención más personalizada a los niños que no han podido acabar el curso con normalidad".