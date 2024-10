El PSOE-A advierte de las "mentiras" de Moreno sobre la vivienda y de su "cero compromiso" con los jóvenes andaluces

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE-A, María Márquez, ha advertido de las "mentiras" y las "promesas incumplidas" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en materia de vivienda, además de su "cero compromiso" con los jóvenes en la región andaluza.

Así, ha lamentado que "las palabras, promesas y programas electorales" de Moreno "no se los ha llevado el viento, sino que es un vendaval". En este contexto, ha subrayado que la mayoría de los jóvenes andaluces "no pueden comprarse una vivienda" porque "no pueden ahorrar para meterse en una hipoteca o destinan en muchos casos más del 50% de su sueldo para pagar el alquiler".

"Moreno lleva casi seis años gobernando Andalucía y ha mentido", ha asegurado en un comunicado en la cuenta oficial del PSOE-A en la red social 'X', al tiempo que ha preguntado sobre "¿dónde están las 40.000 viviendas que dijo que iba a hacer? Se les atragantan sus palabras", ha reprochado.

Asimismo, he expuesto la cuestión sobre qué ocurrió con la "supuesta medida estrella" de Moreno relativo al desarrollo de un Programa de Garantía Joven, mientras que continúa "sin poner ni un euro" para el Bono Alquiler Joven, impulsado desde el Gobierno de España, pero que tenía que ser gestionado por la Junta de Andalucía.

Al respecto, ha incidido en la "incapacidad" de Moreno de gestionar los fondos y repartir las ayudas que han llegado desde el Gobierno de Pedro Sánchez para los jóvenes con el objetivo de "ayudarlos a acceder a una vivienda asequible". "Ni palabras, ni promesas, ni gestión. Una tomadura de pelo constante", ha sentenciado.

Por último, ha hecho referencia a las declaraciones de la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y representante del PP, Carmen Casero, que aseguraba que "los malagueños no tienen que pedir una hipoteca". Para Márquez se resume en "clasismo y cero compromiso con la gente joven en Andalucía", ha concluido.