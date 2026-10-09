El PSOE afea la "ausencia" del presidente de Iprodeco, que "paraliza ayudas de 800.000 euros a 200 empresas" de Córdoba

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la Diputación de Córdoba ha exigido "explicaciones" al presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, y al Gobierno del PP después de que "la Comisión de Valoración del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), convocada para el 8 de octubre, no haya podido celebrarse por la ausencia de su presidente, Félix Romero", una situación que, según lamenta el PSOE, ha "dejado paralizada la tramitación de importantes líneas de ayudas dirigidas al tejido empresarial de la provincia", por valor de "más de 800.000 euros para cerca de 200 empresas".

Así lo ha indicado el PSOE en una nota en la que ha detallado que "los informes técnicos de Contratarte 2026, Sabor a Córdoba 2026 y CordobadModa 2026 ya están elaborados y recogen las solicitudes que cumplen los requisitos y las correspondientes propuestas de beneficiarios". En conjunto, "estas convocatorias afectan a cerca de 200 empresas y proyectos y contemplan más de 800.000 euros de crédito".

Desde el PSOE han considerado "especialmente preocupante que, una vez realizado el trabajo técnico y estando convocada la Comisión de Valoración, los expedientes no puedan seguir avanzando por la ausencia del máximo responsable de Iprodeco".

"No estamos hablando de expedientes que estén pendientes de estudiar. Los informes técnicos ya están hechos. Hay empresas que llevan meses esperando y una Comisión de Valoración que estaba convocada para el 8 de octubre. Lo que queremos saber es por qué no se ha celebrado y cuándo se va a volver a convocar", han señalado los socialistas.

En este contexto, el Grupo Socialista ha reclamado al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que dé "explicaciones públicamente y aclare qué ocurrió con la Comisión de Valoración, por qué Félix Romero no asistió y cuándo se va a volver a convocar para desbloquear estos expedientes".

Los socialistas han resaltado, además, que "no es la primera vez que se producen retrasos en la celebración de comisiones y en la tramitación de asuntos de la Diputación, una situación que termina afectando a quienes están esperando respuestas y soluciones de la institución provincial".

El PSOE ha detallado que "Félix Romero es el presidente de Iprodeco y vicepresidente tercero de la Diputación", por lo que considera que "debe dar explicaciones sobre una situación que afecta directamente a empresas, autónomos y proyectos empresariales de la provincia".

"El dinero está presupuestado y los expedientes están trabajados. Lo que no puede ocurrir es que las empresas sigan esperando porque una Comisión de Valoración convocada no pueda celebrarse. El Gobierno del PP tiene que explicar qué está pasando, por qué no asistió el presidente de Iprodeco y poner una fecha inmediata para resolverlo", han concluido los socialistas.