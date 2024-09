PSOE afea al Ayuntamiento de Córdoba "no haber comprado aún" el cuadro La Rivalidad para una muestra de Romero de Torres

CÓRDOBA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha denunciado este domingo "otro engaño más" del gobierno local de José María Bellido (PP) por "no haber adquirido aún" el cuadro 'La Rivalidad' de Julio Romero de Torres, propiedad de Prasa, para ser expuesto en las exposiciones del 150 aniversario del nacimiento del pintor.

"No hay explicación para esta mala gestión realizada", ha comentado la capitular socialista en una nota este domingo en la que ha aseverado que "no es suficiente con que este cuadro se compre dentro de unas semanas o meses, puesto que ya no va a estar para la inauguración del 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres, donde se rinde un merecido homenaje al pintor que nos representa y nos sitúa en el plano de arte pictórico en España y en el mundo".

Según explican desde el PSOE, el 26 de febrero de 2024 salió publicado en el Plan Anual de Contratación 2024 del Ayuntamiento la compra del cuadro 'La Rivalidad' por un valor de 700.000 euros, fecha desde la que el PSOE ha venido reclamando al gobierno de Bellido la gestión de esta compra tanto en plenos municipales como en notas de prensa.

Isabel Bernal ha advertido este domingo de que "tampoco estará disponible el merchandaising por valor de unos 40.000 euros que debe comprar la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, según el documento para el 150 aniversario de Julio Romero de Torres", y ha lamentado que "ninguna de las exposiciones inauguradas en el Museo de Julio Romero de Torres y en la Sala Vimcorsa van a contar con ese material, como tampoco el Congreso Internacional de Ciudades Patrimoniales para poder difundirlo entre los participantes", que son "personas que podían llevar ese material de difusión de Córdoba por todo el mundo", según ha remachado.