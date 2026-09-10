El PSOE afea que Diputación de Córdoba "lleva más de 700 días sin convocar el Consejo de Alcaldes" y pide que lo reúna

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez. - PSOE

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez, ha criticado este jueves que el Gobierno provincial del PP "lleva más de 700 días sin volver a convocar el Consejo de Alcaldes, constituido el 23 de septiembre de 2024 y que desde entonces no ha vuelto a reunirse".

Según informa el PSOE en una nota, los socialistas han señalado que el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, presentó entonces este órgano como una "herramienta fundamental de coordinación y transparencia" para trasladar a los ayuntamientos las líneas de actuación de la institución y abordar conjuntamente los principales proyectos de la provincia.

Sin embargo, Álvarez ha lamentado que "han pasado más de 700 días y aquella herramienta que el presidente presentó como fundamental sigue sin utilizarse. Una vez más, el PP demuestra que tiene muchos titulares, pero poca gestión".

Para el PSOE, el inicio del nuevo curso político es "un momento especialmente adecuado para recuperar este espacio de diálogo con los alcaldes, especialmente cuando la Diputación debe comenzar a definir sus prioridades y a preparar el presupuesto provincial de 2027".

"Es precisamente ahora cuando hay que escuchar a los municipios, conocer de primera mano sus necesidades y prioridades y contar con los alcaldes y alcaldesas a la hora de diseñar las políticas y las inversiones de la Diputación para el próximo año", ha apuntado Álvarez.

El Grupo Socialista considera que el Consejo de Alcaldes "no puede limitarse a ser un anuncio más del Gobierno de Salvador Fuentes", sino que debe convertirse en "un verdadero instrumento de participación, coordinación y cooperación con los ayuntamientos de la provincia".

"Si el propio presidente dijo que este consejo servía para abordar entre todos los grandes asuntos y proyectos de la provincia, no se entiende que lleve más de 700 días sin convocarlo. De cara a la elaboración del presupuesto de 2027, es más importante que nunca escuchar a quienes conocen de primera mano las necesidades de sus municipios", ha subrayado el portavoz socialista.

Por todo ello, el PSOE ha reclamado a Salvador Fuentes y al Gobierno del Partido Popular que convoquen "de inmediato" el Consejo de Alcaldes y que este órgano tenga "un funcionamiento efectivo y periódico", pues "los ayuntamientos necesitan una Diputación que escuche, planifique y trabaje con ellos. Después de más de 700 días, lo que toca ya no es anunciar el Consejo de Alcaldes, sino convocarlo y ponerlo a trabajar", ha concluido Álvarez.