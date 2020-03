PSOE-A afea a la Junta su "hipocresía" al movilizarse el 8M tras "un año despreciando la causa feminista"

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha querido "denunciar" este lunes la "hipocresía" del Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) que preside Juanma Moreno porque representantes del mismo "no dudaron" este domingo en "adherirse" en Andalucía a la manifestación central por el Día de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo pese a que "llevan un año infravalorando, machacando y despreciando a los colectivos y la causa feminista".

Así lo ha trasladado el senador socialista Fernando López Gil en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla desde la que ha querido trasladar al presidente de la Junta la idea de que "todo no vale", así como que "el día para demostrar" que desde el Gobierno andaluz "están al lado de las mujeres es hoy", este lunes, cuando se celebra la reunión del Consejo de Gobierno y se pueden tomar "medidas que apoyen a las mujeres".

De igual modo, el representante socialista ha dicho que espera que Juanma Moreno "escuchara" las reivindicaciones de las mujeres en las movilizaciones de este domingo, que, entre otras cuestiones, pedían que desde la Junta "eliminaran el teléfono de violencia intrafamiliar" o que "se manifestara en contra claramente del 'pin parental', que destituyera a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) porque ha sembrado dudas sobre las denuncias de las agresiones machistas", o que "se devolviera la financiación a los 241 proyectos de organizaciones de mujeres que han visto recortados por el presidente su financiación".

Para los socialistas, "Moreno y la derecha que gobierna en Andalucía se han convertido en el cinismo más absoluto en políticas de mujer", de forma que "hacen política antifeminista y antimujeres todo el año" pero, cuando llega el 8M, "dicen que están del lado de las mujeres".

"DEMOSTRACIÓN DE FUERZA" DEL FEMINISMO

Según ha defendido López Gil, el de este domingo fue "un día de celebración y de reivindicación importante" con el "clamor de miles de hombres y mujeres que tomaron las calles" y dieron "una enorme demostración de fuerza del movimiento feminista también en Andalucía", según ha valorado.

No obstante, ha lamentado que, "mientras en las calles veíamos la ilusión y la fuerza de las mujeres en la defensa feminista, se leían barbaridades en las redes sociales" cuyo origen "al final siempre terminaba en el entorno de un espacio político que le da hoy amparo político e institucional en el ámbito de las políticas más de derechas".

Al hilo, el senador socialista ha manifestado que "el machismo ha encontrado el espacio para resurgir en los espacios de la política de la derecha que han tomado una deriva retrógrada, pero la calle les dijo de forma fuerte y clara a los gobiernos de derecha y a quienes intentan dividir y desvirtuar el movimiento feminista que el movimiento de las mujeres es imparable".

"La movilización de ayer (este domingo) dejó muy claro que, como luchadoras, no van a dejar que se dé ni un paso atrás en materia de igualdad, ni un recorte en los derechos de la mujer", según ha enfatizado López Gil, quien ha defendido que "el PSOE se ha volcado en la celebración del 8 de marzo" en Andalucía "con una campaña propia", con el título de 'Luchadoras', y también con actos en las provincias y un acto central, y acudiendo "en masa a las marchas, concentraciones y movilizaciones".

"Hemos apoyado a personas, colectivos y organizaciones en la celebración de este día porque el socialismo es feminista" y "comparte el mismo espacio político en la defensa de la igualdad", según ha subrayado el senador socialista, quien ha querido dejar claro que, un día después del 8 de marzo, el PSOE "sigue trabajando" en materia de igualdad y "contra la desigualdad laboral, la precariedad laboral, la discriminación y la lacra de la violencia machista".

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

En esa línea, ha avanzado que el PSOE-A presentará esta semana en el Parlamento dos proposiciones no de ley (PNL) para su debate en la comisión de Igualdad, de las que una de ellas se dirigirá a la "defensa de los 241 proyectos" de colectivos de mujeres "a los que el presidente (de la Junta) les ha quitado los recursos".

"Pediremos una manifestación expresa del Parlamento contra el recorte de financiación a esas entidades, y proponemos que se ofrezcan soluciones a las asociaciones que han sido afectadas con una convocatoria extraordinaria de subvenciones que garantice financiación y viabilidad de los proyectos", ha explicado el senador socialista, quien ha defendido que "nadie duda de que los grandes avances en materia de igualdad en España y Andalucía siempre han venido de la mano de los socialistas".

La segunda iniciativa avanzada por el representante del PSOE-A pedirá que "se ponga en marcha el II Plan Integral para las mujeres con discapacidad especialmente en el ámbito rural y de las mujeres mayores", para que se pongan sobre la mesa "acciones de prevención y atención específica para las mujeres y niñas con discapacidad ante la violencia de género y también contra las agresiones sexuales", y "solicitaremos financiación específica para proyectos de igualdad para estas niñas y mujeres con discapacidad".

INCIDENTES CON REPRESENTANTES DE CS EN MADRID

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre lo ocurrido en la manifestación del 8 de marzo en Madrid, donde la actitud de un grupo de mujeres obligó a dirigentes de Ciudadanos (Cs) a abandonar la movilización, López Gil ha comentado que "no me parece nunca bien que alguien no pueda estar en una reivindicación o en una manifestación ciudadana" y "es importante que la libertad de estar se permita a cualquiera".

Pero, según ha apostillado el senador socialista subrayando que "en absoluto" quería "justificar que no se permitiera estar en la manifestación" a representantes de Cs, "también es verdad que hay que mantener la coherencia", y "cuando uno defiende unas ideas políticas, pacta con la ultraderecha en algunas comunidades autónomas y hace políticas que van en contra de lo que se defiende en aquella manifestación, está siendo incoherente".

En esa línea, ha subrayado que las manifestantes de este domingo "son personas que llevan años luchando por la igualdad y sus derechos" a quienes "les parece un ataque a su dignidad" que acudan a dicha movilización "alguien quiere recortar esos derechos", y López Gil cree que, "en la acción de sus gobiernos", desde Cs están "actuando en contra de las políticas feministas en este país".