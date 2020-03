Marín lamenta que los sectarios vuelvan a apropiarse del 8M: "El feminismo es de todos"

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder regional de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha lamentado este domingo que los "sectarios" hayan vuelto a "apropiarse" del Día de la Mujer y ha garantizado que, "pese a quien le pese", Cs seguirá "reivindicando la igualdad y la libertad como llevamos años haciendo".

Marín se ha pronunciado de este modo en su cuenta de Twitter, donde ha adjuntado un vídeo en el que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, impedía que tres jóvenes sentadas en la cabecera de Cs paralizaran la marcha. Poco después, Villacís, junto con otros compañeros del partido, abondanaban la marcha increpadas por un numeroso grupo de mujeres y ante las indicaciones por seguridad de la Policía.

"Los sectarios han vuelto a apropiarse del Día de la Mujer. Cuánta tristeza me produce que esto suceda. Pese a quien le pese, esto no evitará que sigamos reivindicando la igualdad y la libertad como llevamos años haciendo. El feminismo es de todos", ha añadido Marín antes de concluir su mensaje con la etiqueta "no nos callarán".

Por su parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, ha trasladado todo su apoyo a Villacís "y los compañeros de Cs Madrid" porque "la lucha por la igualdad no es patrimonio de nadie". "No nos van a callar ni a impedir que sigamos trabajando para lograr la igualdad", ha concluido también en Twitter.