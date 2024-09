SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha acusado este miércoles al Gobierno del PP-A de haber montado una "película" y de "mentir" al informar del contenido de las reuniones que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantuvo el pasado lunes con los portavoces de los grupos parlamentarios, pero ha garantizado que el PSOE-A seguirá acudiendo a las reuniones a las que le siga convocando el Ejecutivo andaluz.

Así lo ha señalado Ángeles Férriz en rueda de prensa en el Parlamento, y al hilo de las explicaciones que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ofreció en rueda de prensa tras las reuniones de Moreno con los grupos parlamentarios.

En concreto, el consejero anunció que el presidente había hecho entrega a los portavoces de un decálogo de propuestas para el diálogo parlamentario en Andalucía, y que a partir del próximo lunes está previsto que comiencen unas sesiones de trabajo, diálogo y apertura de búsqueda de consensos con los grupos en torno a los puntos que incluye este documento.

Sin embargo, Ángeles Férriz ha replicado este miércoles que "en ningún momento se ha planteado al PSOE ni ninguna reunión, ni ninguna ronda de reuniones, ni ningún acuerdo de absolutamente nada para tratar no sé qué tema", y en esa línea ha advertido de que desde el Grupo Socialista "no vamos a consentir que Antonio Sanz salga mintiendo y montándose una película que no se sustenta".

"El señor Sanz, cada vez que le da el subidón del diálogo, dice que va a convocar reuniones", ha comentado la portavoz socialista, que al respecto ha aludido a la "parafernalia y puesta en escena" que el Gobierno del PP-A diseñó al inicio de la presente legislatura anunciando reuniones periódicas con los grupos políticos que han quedado "en la basura", según ha denunciado Ángeles Férriz.

En esa línea, ha subrayado que al presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, "no se le emplazó" en su entrevista con Juanma Moreno "ni se le habló en ningún momento de esta ronda de reuniones" que anunció Antonio Sanz posteriormente, "igual que no se habló del decálogo famoso, que estaba allí encima de la mesa y se le dio a Espadas al salir", ha puntualizado antes de opinar que a la Junta le ha salido "nada más que regular" la "puesta en escena" de la ronda de reuniones del presidente con los grupos parlamentarios.

PSOE-A DEFIENDE UNA "FINANCIACIÓN JUSTA" PARA ANDALUCÍA

De igual modo, la representante socialista ha instado a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, a dejar "de mentir" sobre "cuestiones muy serias" como la financiación autonómica, y al respecto ha querido dejar claro que desde el PSOE-A van a "defender una financiación justa" en Andalucía, "pero no para quitarle impuestos a los ricos" y "para regalarle (desde el Gobierno del PP-A) a sus amigos contrataciones a dedo", ha apostillado.

Así, la parlamentaria socialista ha aseverado que su grupo quiere "una financiación justa para Andalucía", pero que sirva "para mejorar los servicios" públicos "y blindarlos, y para que ningún gobierno del PP, con mayoría absoluta o con la ayuda de la muletilla de subalternos de la extrema derecha, puedan fastidiar la vida de millones de andaluces".

A preguntas de los periodistas, la portavoz socialista ha subrayado que su grupo ha acudido "siempre" a las reuniones a las que le ha convocado el Gobierno andaluz, y "siempre vamos a ir", aunque "nos parezca un paripé todo lo que hacen" y crean que el Ejecutivo de Juanma Moreno "no tiene ninguna intención, ninguna voluntad de hablar ni de financiación ni de Andalucía, porque lo que quiere es hablar de confrontación con Pedro Sánchez", ha apostillado.

BAJADAS DE IMPUESTOS

Por otro lado, la portavoz socialista ha comentado en su rueda de prensa las declaraciones que la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta realizó este pasado martes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en las que a Carolina España "se le escapó una verdad, y es que bajar los impuestos no mejora la recaudación, igual que no mejora la vida de la gente", ha señalado Ángeles Férriz.

Al hilo, la representante del PSOE-A ha considerado que "el tiempo está poniendo en su sitio al presidente" de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, al que ha descrito como un "negacionista andaluz" que está resultando ser "la mayor estafa que ha conocido Andalucía en su historia", y al respecto ha llamado la atención sobre los "millones de veces" en las que se ha oído a Moreno y "a todo su gobierno decir que bajar impuestos aumentaba la recaudación".

La portavoz socialista ha subrayado que el "ataque de sinceridad" que, en su opinión, protagonizó este martes la consejera portavoz en relación a los efectos de las bajadas de impuestos en la recaudación "ha evidenciado la gran mentira en la que se sustenta todos los días el Gobierno andaluz".

De igual modo, ha sentenciado que, "en estas circunstancias, no se entiende" que Juanma Moreno "se levante un día y diga que está al tope" respecto a la inversión que puede acometer la Junta en servicios públicos, "y otro día está al galope".

"Un día se levanta diciendo que es que no llega y otro que va a bajar los impuestos", ha criticado la representante del PSOE-A en referencia al presidente de la Junta, a quien ha emplazado a aclarar si "estamos al tope o al galope".

Ángeles Férriz ha añadido que "al tope" están en Andalucía la sanidad y la educación públicas, mientras que "al galope van las clínicas y los hospitales privados, y las compañías de seguros privados y la Formación Profesional (FP) privada, que está haciendo el negocio del siglo", según ha denunciado.