El PSOE afea el "menosprecio" a Jaén del alcalde de Sevilla con la tasa turística y acusa a PP de "silencio cómplice"

Archivo - El parlamentario del PSOE-A Víctor Torres, en una foto de archivo. - PSOE - Archivo

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha mostrado su indignación por las declaraciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que defendió la implantación de una tasa turística para la capital hispalense al considerar que otras ciudades, "como Jaén, a lo mejor no la necesitan". Los socialistas han denunciado que esas palabras suponen un "menosprecio" hacia la capital jiennense, al entender que el regidor la presenta como "una ciudad de segunda que no necesitaría la implantación de una tasa turística por registrar unos niveles de turismo inferiores a los de la capital andaluza".

El parlamentario andaluz Víctor Torres ha criticado en una nota, además, el "silencio cómplice" del Partido Popular (PP) de Jaén y de su presidente, el recién nombrado delegado de la Junta de Andalucía en la provincia, Erik Domínguez, ante lo que ha calificado como "otro desprecio más" del PP andaluz hacia la provincia y, en concreto, hacia su capital.

"El PP ya no oculta que considera a Jaén una provincia de segunda. Lo llevan demostrando ocho años de ninguneo por parte de la Junta de Andalucía, con mentiras, bulos y promesas incumplidas", ha afirmado Torres. En este sentido, ha añadido que "lo que no podemos tolerar es que ese menosprecio, al que ya nos tienen acostumbrados desde el PP, sea además tolerado e incluso aceptado por su dirección provincial". "¿Acaso consideran que somos una provincia de segunda?", ha apostillado.

Torres ha reclamado que la provincia de Jaén sea tratada como lo que es, "una provincia más de Andalucía", y no sometida al "ninguneo al que el PP nos está sometiendo". "En materia de turismo, de inversiones, de infraestructuras, ninguna provincia debe ir por delante, todas somos iguales, aunque desde la Junta de Andalucía se muestra una clara preferencia por algunas y una clara dejadez por otras, entre ellas Jaén", ha apostillado.

El parlamentario ha destacado que el potencial de Jaén está comenzando a proyectarse al mundo gracias a la "incansable labor" de la Diputación Provincial, a través de la marca Jaén Paraíso Interior, que está impulsando la promoción cultural, patrimonial y social de la provincia. "Si alguien de verdad piensa en Jaén, es el PSOE. La Diputación de Jaén es la que permite que las ciudades, pueblos, sierras, costumbres y tradiciones sean conocidas por visitantes de todo el mundo como lo que es Jaén: una joya del turismo interior", ha señalado.