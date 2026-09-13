PSOE-A afea a Moreno que contrate 117 capellanes ante el "colapso asistencial" y el "infierno sanitario" en Andalucía

Imagen de la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz.
Imagen de la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz. - PSOE-A
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 13 septiembre 2026 12:56
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SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha recriminado este domingo el "infierno sanitario " que ha vivido la comunidad este verano y ha censurado la respuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuya principal medida ante el colapso asistencial ha sido "contratar a 117 capellanes para los hospitales públicos andaluces" en lugar de incorporar médicos, enfermeros o abrir quirófanos.

En una nota, Férriz ha advertido de que actualmente en Andalucía "tienes nada más que dos opciones: rezar si eres creyente o pagar si eres pudiente, porque si no, puedes morir sin un diagnóstico y sin un tratamiento".

La dirigente socialista ha reprochado a Moreno permanecer meses "desaparecido" y acudir al espacio público únicamente para "complacer a la extrema derecha o arrearle al Gobierno de España", mientras la sanidad pública sigue "igual o peor".

Férriz ha lamentado que cuando un ciudadano enferma en Andalucía "tiene dos problemas: uno, que está malo; y dos, que no sabe si lo van a atender", señalando la "absoluta insensibilidad" del Ejecutivo del PP.

Asimismo, ha detallado las "graves carencias" que han marcado estos meses estivales, citando centros de salud cerrados, urgencias colapsadas, traslados en ambulancia a 36 grados, plantas hospitalarias sin climatización y servicios con falta de personal en oncología.

Además, la socialista ha señalado que la Fiscalía investiga el uso de material caducado y que existen 400 denuncias por falsos positivos en los cribados de cáncer de colon. "¿Cabe mayor insensibilidad e inhumanidad en un presidente?", ha cuestionado.

Por todo ello, la portavoz socialista ha exigido inversión pública directa, más medios y condiciones laborales dignas para unos profesionales que "trabajan al límite para cuidar de los enfermos y salvar vidas".

"Hay que ver con qué facilida de Moreno mira a la sanidad privada y su negocio, y qué poco mira a los ojos a los andaluces y andaluzas cuya salud y vida ponen en riesgo todos los días", ha concluido.

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