PSOE-A afea a Moreno que contrate 117 capellanes ante el "colapso asistencial" y el "infierno sanitario" en Andalucía

Imagen de la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz. - PSOE-A

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha recriminado este domingo el "infierno sanitario " que ha vivido la comunidad este verano y ha censurado la respuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuya principal medida ante el colapso asistencial ha sido "contratar a 117 capellanes para los hospitales públicos andaluces" en lugar de incorporar médicos, enfermeros o abrir quirófanos.

En una nota, Férriz ha advertido de que actualmente en Andalucía "tienes nada más que dos opciones: rezar si eres creyente o pagar si eres pudiente, porque si no, puedes morir sin un diagnóstico y sin un tratamiento".

La dirigente socialista ha reprochado a Moreno permanecer meses "desaparecido" y acudir al espacio público únicamente para "complacer a la extrema derecha o arrearle al Gobierno de España", mientras la sanidad pública sigue "igual o peor".

Férriz ha lamentado que cuando un ciudadano enferma en Andalucía "tiene dos problemas: uno, que está malo; y dos, que no sabe si lo van a atender", señalando la "absoluta insensibilidad" del Ejecutivo del PP.

Asimismo, ha detallado las "graves carencias" que han marcado estos meses estivales, citando centros de salud cerrados, urgencias colapsadas, traslados en ambulancia a 36 grados, plantas hospitalarias sin climatización y servicios con falta de personal en oncología.

Además, la socialista ha señalado que la Fiscalía investiga el uso de material caducado y que existen 400 denuncias por falsos positivos en los cribados de cáncer de colon. "¿Cabe mayor insensibilidad e inhumanidad en un presidente?", ha cuestionado.

Por todo ello, la portavoz socialista ha exigido inversión pública directa, más medios y condiciones laborales dignas para unos profesionales que "trabajan al límite para cuidar de los enfermos y salvar vidas".

"Hay que ver con qué facilida de Moreno mira a la sanidad privada y su negocio, y qué poco mira a los ojos a los andaluces y andaluzas cuya salud y vida ponen en riesgo todos los días", ha concluido.