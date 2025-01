El PSOE afirma que el presupuesto de Turismo se centra en "cuidar la imagen de Moreno" y no en resolver los "problemas"

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Turismo, Isabel Aguilera, ha asegurado que el presupuesto de la Consejería de este área no prioriza resolver los "problemas" del sector y en impulsar su crecimiento y competitividad, sino que se limita a centrar todos sus esfuerzos en "cuidar la imagen de Moreno Bonilla".

"Este presupuesto no solo se queda corto, sino que no aporta ninguna medida para mejorar la competitividad del sector. Es un presupuesto que no apuesta por un turismo de calidad, por un turismo sostenible y que genere mayor valor añadido", ha sentenciado en un comunicado.

En el marco de la campaña socialista 'Menos cuentos y más cuentas', Aguilera ha señalado que el turismo en Andalucía dinamiza "la economía, genera empleo y da vida a nuestras calles, pero el presupuesto de 2025 de la Junta de Andalucía oculta cosas".

En este sentido, ha explicado que de los 161 millones de euros del presupuesto de Turismo de la Junta, un total de 54 millones de euros se dedican a gastos de publicidad y de patrocinio. "Es decir, un tercio del presupuesto de Turismo no va destinado a solventar los problemas del sector", ha incidido.

Para la representante socialista en el Parlamento andaluz, "Moreno Bonilla está mucho más interesado en cuidar su imagen que en ayudar a los pequeños negocios turísticos, esos que luchan cada día por sobrevivir".

Además, ha advertido de que las cuentas del PP para el próximo año no contienen "ni una sola medida para frenar la proliferación descontrolada de las viviendas con fines turísticos".

De este modo, Aguilera entiende que al presidente de la Junta de Andalucía "no le importa que esto repercuta en el aumento del precio de la vivienda, que se esté expulsando a los vecinos de su barrio y que todo esto esté generando tensiones sociales".

A ello suma que en el presupuesto de la Consejería de Turismo y Acción Exterior no se encuentra "ni una sola partida" para ayudar a los ayuntamientos a crear un nuevo instrumento de financiación que les permita hacer frente al sobrecoste, según señala, que el turismo provoca en los servicios públicos del lugar de destino.

Sin embargo, Isabel Aguilera sí ha advertido de la existencia de "algunas partidas surrealistas", como es el caso de que en la Secretaría de Acción Exterior se encuentren 3,5 millones de euros para arreglar caminos. "Un presupuesto hecho con toda la lógica del mundo", ha ironizado.

La parlamentaria socialista ha subrayado que Moreno "tampoco cuenta que el gasto medio por turista está bajando y además intenta camuflar estos datos ocultándote que se deben a la inflación".