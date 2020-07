El PSOE alerta de que la Junta quiere que los trabajadores de Veiasa "recuperen horas de servicio suspendido"

CÓRDOBA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por la provincia de Córdoba Rosa Aguilar ha mostrado su preocupación ante los últimos movimientos de la Junta de Andalucía, ya que desde la institución "se está intentando imponer" a los trabajadores de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa) "recuperar las horas de un servicio suspendido".

En este sentido, y en un comunicado, Aguilar ha manifestado que "todos sabemos que el permiso retribuido recuperable no es de aplicación a la empresa pública Veiasa, como lo corrobora la Dirección General de Recursos humanos y Función Pública tras la consulta que UGT y CCOO han hecho al respecto".

La parlamentaria andaluza ha pedido al consejero de Hacienda que "deje de mentir argumentando que esta medida se encuentra dentro de una negociación con los sindicatos, ya que existe un principio básico que es que lo que no se ajusta a derecho no se puede negociar y en este caso no hay lugar a la negociación".

En este sentido, ha señalado que "el real decreto ley 10/2020, por el que se regula el permiso retribuido recuperable dice en su artículo 1 que se aplicará a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia del estado de alarma".

Además, ha añadido que "es evidente que la actividad de la empresa Veiasa sí quedó suspendida desde el 16 de marzo teniendo incluso que ampliar los plazos de vencimiento de las ITV".

Aguilar ha expresado que "si todo esto no es suficiente, le recuerdo al consejero que la orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la administración de la Junta de Andalucía con motivo del covid-19 dice en su artículo 4, que el personal que no pueda acceder a su centro de trabajo por cierre o suspensión temporal de actividades, y no sea posible su reubicación en otro centro, la permanencia en su domicilio tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo".

Para la socialista, "lo que debería hacer la Junta de Andalucía es ampliar las plantillas en las estaciones de Veiasa para recuperar la normalidad cuanto antes de este servicio".

Por último, Aguilar ha asegurado que "desde el PSOE no se va a consentir esta merma en los derechos de los trabajadores de Veiasa, vamos a seguir trabajando para que se amplíen las plantillas y se acabe el caos que reina en este servicio tras la entrada de la derecha en la Junta de Andalucía".