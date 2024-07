PSOE-A, Por Andalucía y Adelante se oponen a una subida de las dietas de los parlamentarios como la que defiende Aguirre

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Socialista, Por Andalucía y de Adelante Andalucía han expresado este viernes, a través de sus respectivos portavoces, su rechazo a una subida de las dietas de los parlamentarios después de que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre (PP-A), haya abogado por que se alcance un acuerdo entre los grupos para elevarlas, ya que permanecen "congeladas" desde 2017.

En una rueda de prensa en el Parlamento para hacer balance del periodo de sesiones desarrollado entre los meses de febrero y julio, Jesús Aguirre ha comentado, a preguntas de los periodistas, que confía en que se alcance un acuerdo entre los grupos de la Cámara que permita actualizar las dietas e indemnizaciones que reciben por cuestiones como alojamiento o desplazamiento, que están "congeladas" desde el año 2017, y que provoca que haya diputados a quienes "les cuesta llegar a fin de mes".

Ante estas declaraciones, la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha señalado que, como el PSOE ya ha comunicado, "no va a apoyar" esa propuesta, y ha añadido que "el PP tiene claro que quiere subir las dietas y aplican su mayoría absoluta cuando quieren, pero ahora parece que les ha entrado miedo a las reacciones que esa decisión pudiera ocasionar", ha añadido en unas declaraciones difundidas por el PSOE-A.

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha comentado desde su cuenta en la red social 'X' que "decir que a los diputados nos cuesta llegar a fin de mes es un insulto para la mayoría social de nuestra tierra", y ha añadido que "si el PP quiere subir las dietas las subirá, igual que subió el sueldo de (Juanma) Moreno Bonilla y de los altos cargos", pero "Por Andalucía está en contra", según ha remachado.

También se ha pronunciado sobre esta cuestión el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a medios en la que ha llamado la atención sobre el "nivel de desconexión de la realidad" que, en su opinión, "hay que tener" para decir la "barbaridad" que, a su juicio, ha planteado el presidente del Parlamento.

En esa línea, el portavoz de Adelante ha remarcado que "en el Parlamento se cobra mucho dinero, mucho más dinero que un salario medio de los andaluces a los que, en teoría, representamos", hasta "más de 3.000 euros al mes", que es "un salario mucho más alto" que el que percibe un profesor de Secundaria como él, según ha añadido José Ignacio García.

El portavoz de Adelante ha criticado que, "además, se cobran dietas de más de 2.500 euros al mes" en su caso como diputado por Cádiz, y que "no están justificadas, no se justifican", de forma que "no hay que entregar ni un triste tique, como hacen todos los funcionarios trabajadores de la Junta de Andalucía", según ha advertido.

José Ignacio García ha apostillado que él ve bien que se le pague a un parlamentario "si tiene que hacer un viaje, quedarse a dormir o comer fuera" de su lugar de residencia, pero ha criticado que "el sistema de dietas que hay en el Parlamento es un sobresueldo, y eso lo sabe todo el mundo", ha remachado.

En esa línea, ha querido dejar claro que "Adelante Andalucía, por supuesto, se va a oponer a cualquier subida de salario y de las dietas", y ha razonado que "no puede ser que los andaluces verdaderamente no lleguen a fin de mes y aquí los políticos pretendan en el mes de julio, cuando nadie está atento, subirse el salario o las dietas", que, además, "habría que justificarlas", según ha insistido en reclamar.

Tras poner de relieve además que en agosto, a pesar de que "el Parlamento está cerrado y no hay ninguna actividad, se cobran dietas igualmente", el portavoz de Adelante ha concluido anunciando que su grupo volverá a presentar "en los próximos días las reformas necesarias para que se puedan justificar las dietas, y para que los salarios sean acordes a los de la mayoría de la población", y estarán "vigilantes a esta situación".