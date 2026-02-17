El PSOE apoya las movilizaciones por la pasarela de la Glorieta de Donantes de Órganos en Córdoba

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado (centro), junto con el concejal Ángel Ortiz (izda.) y el secretario general de la Agrupación Socialista de Poniente Norte, Juan Banderas. - PSOE

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, junto con el concejal Ángel Ortiz y el secretario general de la Agrupación Socialista de Poniente Norte, Juan Banderas, han mostrado su apoyo a los vecinos organizadores de las movilizaciones del próximo sábado por la pasarela de la Glorieta de Donantes de Órganos.

Según ha indicado el PSOE en una nota, Hurtado ha manifestado que "no es suficiente la pasarela peatonal prevista por el Gobierno Municipal" del PP "hasta Vereda de Trassierra", de modo que apoya "las reivindicaciones del vecindario para la construcción de una segunda pasarela peatonal en Donantes de Órganos", una reivindicación que el PSOE considera "razonable y factible".

Además, ha exigido que "a los más de 20.000 vecinos de Huerta Santa Isabel y Turruñuelos se les facilite el derecho a una movilidad segura, accesible y sostenible", porque en estos momentos son dos barriadas "secuestradas sin accesos adecuados y con movilidad incómoda y limitada".

El socialista ha pedido al alcalde, José María Bellido, que "escuche a los vecinos y que elimine la barrera física que actualmente les supone la Ronda de Poniente". Para el portavoz del PSOE, los vecinos de ambas barriadas tienen los colegios y demás servicios en el Parque Figueroa y "si sólo se hiciera la pasarela prevista quedaría un hueco de 680 metros sin seguridad entre Vereda de Trassierra y María de Maeztu, es decir más de medio barrio desconectado".